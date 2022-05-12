Галерея классической фотографии приглашает на «ФотоНочь»

21 мая 2022 года с 18.00 до 02.00 параллельно с программой «Ночи музеев» в Галерее классической фотографии пройдёт акция «ФотоНочь». Вход свободный.

На протяжении всего вечера под крышей галереи будет работать ретрофотостудия Александра Копелева «ФотоКабинетъ». Все желающие смогут сфотографироваться на старинную фотокамеру на треноге. Процесс появления изображения произойдёт на ваших глазах. Вы будете иметь возможность лично наблюдать за таинством рождения аналогового изображения и получить свой портрет из рук мастера. Цена отпечатка чисто символическая.

Помимо сеансов исторической фотосъёмки специалисты галереи подготовили для посетителей экскурс-размышление о двух главных мировых журналах о классической фотографии B&W и Lens Work, который проведёт галерист и коллекционер Марк Коберт (с 18.00 до 19.00).

С 19.00 до 20.00 в пространстве действующей выставки мастеров российской фотографии «ФотоТОП. «Натюрморт 2022» пройдёт кураторская экскурсия Олега Арнаутова, а также автограф-сессия с участниками проекта. Выставка объединяет порядка 200 избранных произведений от 50 фотохудожников. Впервые в отечественной выставочной практике представлены все типы натюрморта, созданные за последние 30 лет.

Кроме этого, посетители смогут познакомиться с творчеством фотографа Ананты Дасы — в экспозиции под названием «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов» собрано 50 работ автора, большинство из которых сделано им в священном городе Индии — Вриндаване.

В 20.00 профессионалы и любители фотоискусства могут принять участие в обсуждении ситуации на российском фоторынке на первом неформальном заседании нового клуба художественной фотографии. Темы встречи — выпуск клубного журнала об арт-фотографии, реализация проектов о Москве и жанровых фотопроектов, поддержка и продвижение молодых талантливых фотохудожников.

В 21.15 пройдёт показ и обсуждение фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» в переводе, максимально полно передающем смыслы, заложенные великим режиссёром. В обсуждении фильма примет участие фотограф и кинооператор Артём Чернов. Он расскажет об особенностях и проблемах предыдущих переводов одного из важнейших фильмов французского кино ХХ века и его актёрах.

Всю «Фотоночь» в Галерее классической фотографии будет работать арт-кафе: гостей ждёт обновлённый интерьер, украшенный чёрно-белыми снимками культового мексиканского фотографа Флор Гардуньо, атмосфера творчества и вдохновения, живая музыка и лучшие сорта кофе со всего мира.

Фото — Александр КОПЕЛЕВ

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