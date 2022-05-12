Смешарики отметят день рождения на сцене «Мумий Тролль Music Bar»

29 мая, в воскресенье, со сцены «Мумий Тролль Music Bar» прозвучат самые зажигательные хиты из анимационного сериала «Смешарики» в исполнении легендарных композиторов проекта – Марины Ланда и Сергея Васильева, а также музыкального проекта СмешBand. Специальный гость концерта – Сергей Мардарь, актер театра и кино, голос Кар-Карыча и Совуньи.

В канун дня рождения «Смешариков» гости концерта смогут спеть свои самые любимые песни из культового мультсериала и погрузиться в волшебный мир анимации.

Вечеринка «Смешарики. День Рождения. Всё по-взрослому!» – это невероятная сценическая импровизация, замешанная на отличной музыке и анимации. Рок, поп, джаз, фанк – у Смешариков нет разделения на стили и жанры. В этом концерте будет всё! Приятным и неожиданным бонусом станут приглашенные гости, в исполнении которых прозвучат любимые песни.

Сбор гостей – в 17:00.

Это второе выступление на сцене «Мумий Тролль Music Bar». 5 февраля 2022 года здесь прошел дебютный концерт в рамках «СмешКаверФест», в котором приняли участие Александр Пушной, Алексей Кортнев, Дмитрий Максимачев, группа Kin Chi Kat и, конечно, композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, в сопровождении поп-рок оркестра СмешBand. Специальный гость концерта – Сергей Мардарь, актер театра и кино, голос Кар-Карыча и Совуньи.

Подробности на сайте mumiytrollbar.com .

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