Самые популярные фильмы и сериалы среди молодой аудитории

Онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал зрительские привычки аудитории 18–24 лет и выявил ключевые особенности потребления контента на платформе. 58% пользователей внутри этой возрастной группы чаще отдают предпочтение сериалам, при этом именно полнометражный формат демонстрирует более высокий уровень досматриваемости. Наиболее популярный сериал в этой возрастной группе — «Бар “Один звонок”», в то время как в фильмах лидирует душевная комедия «На деревню дедушке».

Аудитория 18–24 лет в первую очередь отдает предпочтение сериалам: 58% пользователей этой возрастной группы регулярно выбирают именно такой формат на платформе. Фильмы выбирают реже — их смотрят 42% зрителей в этой возрастной группе, тогда как среди аудитории 25–34 лет этот показатель составляет 47%, а у зрителей 35–44 — 49%. Среднее время просмотра среди молодого поколения составляет около 3 часов в день.

При этом молодые зрители демонстрируют разную модель взаимодействия с форматами. Фильмы чаще досматриваются до конца: уровень досмотра составляет 69%, тогда как у сериалов этот показатель — 39%. Таким образом, сериалы становятся для молодой аудитории повседневным форматом потребления, тогда как фильмы — более осознанным и завершенным опытом просмотра.

По доле просмотров среди сериалов у зумеров лидирует детективный триллер «Бар „Один звонок“» — 26% просмотров. Следом располагаются мелодрама «Виноград» (21%) и драмеди «Почка» (12%). Во второй части рейтинга с близкими показателями идут триллер «Хирург», детективы «Тайга» и «Хрустальный».

В сегменте фильмов лидерство удерживает семейная комедия «На деревню дедушке» (22%), незначительно опережая другую комедию «Батя 2. Дед» (20,7%). Третью позицию занимает ромком «Сводишь с ума» (17,3%). Далее следуют комедия «Притворись моим мужем» и фантастический боевик «Кракен», а завершает рейтинг драматический триллер с Юрой Борисовым «Кончится лето».