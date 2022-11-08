Жюри театрального фестиваля «Территория жеста» возглавит народная артистка России Елена Шанина

С 7 по 13 ноября в московском Театре Мимики и Жеста в пятый раз проходит ежегодный Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основной задачей фестиваля является содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов по слуху средствами театрального искусства. Ожидаются участники из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Оргкомитет фестиваля во главе с директором Театра Мимики и Жеста Робертом Фоминым проводит большую подготовительную работу. Уже сформировано авторитетное Жюри под председательством народной артистки России Елены Шаниной. В состав Жюри также вошли: заслуженный артист России Владимир Григорьев, начальник Отдела культуры Всероссийского общества глухих Дмитрий Жевжиков, режиссер, доцент Московского государственного университета культуры Александр Щекочихин, ведущий актер Театра Мимики и Жеста Сергей Родин.

Жюри предстоит оценивать представленные в конкурсной программе сценические работы в жанре драмы, комедии, пластического искусства и музыкального театра. Главное требование к конкурсным работам, заявленное Оргкомитетом — доступность спектакля для восприятия слабослышащим зрителем.

О популярности фестиваля может свидетельствовать тот факт, что на конкурс поступило множество заявок, и Оргкомитету пришлось провести непростую работу, чтобы отобрать наиболее яркие и значительные из представленных работ. В итоге в утвержденный список участников вошли 16 коллективов из разных регионов России и стран зарубежья. Зарубежные страны представят участники из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Организатор фестиваля — Театр Мимики и Жеста также будет участвовать в конкурсной программе в номинации «Пластический спектакль».

Прошлогодняя «Территория жеста» собрала более 200 участников из разных городов и стран, и все дни фестиваля зал Театра Мимики и Жеста был заполнен до отказа. Подобного успеха у зрителей можно ожидать и в этом году, поскольку фестиваль демонстрирует значимость инклюзивных мероприятий, объединяющих слышащих и неслышащих артистов и зрителей. Для создания гармоничного, комфортного общества необходимо стирать барьеры между людьми, создавать всем условия для самореализации, и театральное искусство предоставляет для этого самые широкие возможности.

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