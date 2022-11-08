Автор трека «У тебя есть Рейндж ровер» Alex Galagurskiy выпустил разрывной релиз «Барная»

Исполнитель Alex Galagurskiy, известный всем как создатель вирусной композиции «У тебя есть Рейндж ровер?» из Тиктока, выпустил новый трек «Барная».

Сингл «Барная» — это не что иное как смешанный русский поп и хип-хоп. С самых первых секунд трек цепляет своей подачей, характерной для русского стиля. Простой текст, динамичные куплеты и меняющийся ритм читки дают ту самую формулу хита.

Трек, по-видимому, был написан автором под впечатлением от невероятно яркой вечеринки в баре. После чего у него осталась куча эмоций, которые были выплеснуты в самой песне, чтобы их надолго запомнить. Ведь тусовки – то самое беззаботное время, когда человек может забыть все свои проблемы и по-настоящему расслабиться.

«»Несите карту барную!» – слова, которые хоть раз произносил почти каждый из нас, будучи в баре после нелегкой недельки. И эта ситуация как бы отождествляет слушателя с автором трека в момент прослушивания. Все в этой песне говорит о том, что действительно «вечер будет славным»» – рассказывает Алекс о своем новом релизе.

Выделяются в тексте песни слова «вкусно – и точка», которые являются как частью сюжета, так и отсылкой ко всеми любимому в прошлом «Макдональдсу». Это определенно привлекает внимание слушателя и вызывает ассоциацию.

Автором трека является Евгений Хомин, музыку же написал Савелий Дайбов.

Разнообразный бит в треке «Барная» заставляет каждого, кто его слушает, начать двигаться, посему его можно назвать танцевальным и включать на различных мероприятиях. Даже в самом клипе присутствует танец Тверк.

Сингл «Барная» уже доступен к прослушиванию на всех площадках!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.