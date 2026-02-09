«Добрая лыжня Совкомбанк»: в Одинцово состоится второй благотворительный лыжный праздник

1 марта в живописном подмосковном Одинцово, на знаменитой лыжной трассе парка Ларисы Лазутиной, пройдет вторая благотворительная «Добрая лыжня Совкомбанк». Масштабное событие призвано объединить профессиональных спортсменов и любителей беговых лыж, а также всех, кто неравнодушен к доброму делу.

Мероприятие, организованное соцбюро «Добрые проекты» совместно с АНО «Я тебя слышу» и при поддержке Совкомбанка, приурочено ко Всемирному дню слуха. «Добрая лыжня Совкомбанк» направлена на привлечение внимания к профилактике нарушения слуха и проблемам глухих и слабослышащих детей и взрослых.

«Для Совкомбанка поддержка „Доброй лыжни“ — это не просто партнерство, а часть нашей философии социальной ответственности, — подчеркивает Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка. — Мы сердечно приглашаем всех присоединиться ко второму лыжному празднику. Это прекрасная возможность провести выходной активно, с пользой для здоровья и души, объединившись ради важной цели — помощи детям и взрослым с нарушениями слуха. Уверен, что «Добрая лыжня Совкомбанк» станет ярким событием зимы, объединяющим спорт, благотворительность и заботу о ближнем».

Участники всех возрастов и уровней подготовки приглашаются провести выходной день активно и с пользой, поддерживая тех, кому нужна помощь. Здесь найдется место как для опытных лыжников, готовых испытать свои силы на дистанции, так и для тех, кто просто хочет насладиться катанием в кругу семьи или коллег. Участвуя в «Доброй лыжне Совкомбанк», каждый может внести свой вклад в важное социальное дело.

«АНО „Я тебя слышу“ с 2015 года оказывает всестороннюю помощь детям и взрослым с нарушением слуха по всей России, а также занимается профилактикой потери слуха и созданием доступной среды для глухих и слабослышащих людей. „Я тебя слышу“ реализует программы, которые помогают людям не терять слух по причинам, которые можно предотвратить, а глухим детям — услышать мир, научиться говорить и чувствовать себя полноценной частью общества. Родители, столкнувшиеся с диагнозом „глухота“ у ребенка, получают поддержку и уверенность в том, что они не одни», — сообщили Зоя Бойцева и Алла Маллабиу, сооснователи АНО «Я тебя слышу».

«Добрая лыжня Совкомбанк» пройдет на одной из лучших лыжных баз Подмосковья — в Парке Ларисы Лазутиной. Профессионально подготовленные и безопасные трассы предлагают разнообразные дистанции для участников всех уровней: от 600 метров для самых юных или начинающих лыжников до 10 километров для опытных спортсменов. Участники могут выбрать любой стиль катания — классический или коньковый — что делает мероприятие доступным для каждого.

Звезды, популярные блогеры и медийные персоны также встанут на лыжи, чтобы поддержать благотворительное мероприятие. Они продемонстрируют свой спортивный дух, участвуя в специальной «Звездной дистанции». Это станет еще одним ярким событием мероприятия, объединяющим общество вокруг доброй цели и показывающим, что помощь и спорт идут рука об руку.

«Миссия „Добрых проектов“ — через спорт вовлекать людей в благотворительность. Мы ставим перед собой амбициозные цели! Это развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни среди населения, формирование культуры благотворительности в России и проведение ярких, запоминающихся благотворительных спортивных мероприятий, и, конечно, привлечение внимания общества и бизнеса к проблемам глухих и слабослышащих детей и взрослых, способствуя их интеграции в общество», — сообщил Сергей Юхин, основатель соцбюро «Добрые проекты».

По словам организаторов события, участие в «Доброй лыжне Совкомбанк» — это не только возможность провести активный выходной, но и реальный шанс изменить чью-то жизнь к лучшему. Часть прибыли от собранных на мероприятии средств будет направлена на реализацию программ АНО «Я тебя слышу». Эта организация уже помогла более 8000 семьям и проверила слух более чем 70 000 человек, доказывая, что глухота — не приговор, а вызов, который можно преодолеть вместе.

«Вместе мы сможем подарить детям возможность услышать мир и почувствовать себя его неотъемлемой частью, — подчеркивают организаторы события. — Каждый шаг по лыжне — это шаг к новым возможностям для тех, кто нуждается в поддержке».

«Добрая лыжня Совкомбанк» стремится стать не только ежегодной традицией, но и символом единства и заботы в обществе, демонстрируя, как спорт может служить благородным целям.

Второй год подряд «Добрую лыжню Совкомбанк» поддерживают именитые спортсмены, лично участвуя в благотворительном забеге. Среди них Мария Шорец, участница Олимпийских игр в Рио; Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам; Михаил Девятьяров мл., чемпион России и этапов кубка Мира по лыжам; Наталья Матвеева, серебряный призёр Чемпионата Мира по лыжам в Лахти; Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России; Юлия Гаврилова, Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в Рио; Жанна Антонова, лайфстайл-блогер; Елена Беглова, многократная Чемпионка России и Евролиги по баскетболу и многие другие!

Организаторы подготовили несколько дистанций:

10 км для опытных лыжников (от 16 лет);

5 км для любителей, которые хотят проверить свои силы (от 14 лет);

2 км для новичков (от 14 лет);

1200 м для детей (от 10 до 13 лет);

600 м для маленьких лыжников (до 9 лет);

Эстафета 4х2 км на Кубок добрых команд.

Всемирный день слуха, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отмечают во всем мире 3 марта. Его цель — повысить осведомленность о профилактике потери слуха, важности ранней диагностики и обеспечения доступа к услугам по реабилитации по всему миру. Это день, когда говорят не только о медицине, но и о равенстве, инклюзии и правах глухих и слабослышащих людей.

По статистике ВОЗ, каждый 10-ый человек в мире живет с нарушением слуха. Если не предпринимать никаких действий, к 2050 году это будет каждый четвертый. При этом ВОЗ подчеркивает, что до 60% случаев потери слуха у детей и до 50% у взрослых можно предотвратить. В России живут 13 миллионов людей с нарушенным слухом. Каждый второй подросток находится под угрозой потери слуха из-за неправильного использования аудиоустройств.