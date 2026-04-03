Интерес к книгам по политологии вырос на 218%

Книжный сервис Литрес изучил спрос среди пользователей на литературу по политологии с начала 2026 года. За последнюю неделю выручка (по всем моделям монетизации) с продаж книг в этой категории выросла на 218%. Самым популярным произведением стал «Мировой порядок» Генри Киссинджера.

На фоне активной международной повестки Литрес проанализировал интерес пользователей к книгам по политологии. За последнюю неделю (26.02.2026–04.03.2026) выручка с продаж произведений (по всем моделям монетизации) в этой категории выросла на 218% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом (19.02.2026–25.02.2026). В более широкой перспективе тренд также устойчив: с начала 2026 года выручка от продаж политологической литературы превысила результат аналогичного периода прошлого года на 23%.

Рейтинг произведений по теме за последнюю неделю возглавила аудиокнига «Мировой порядок» Генри Киссинджера – фундаментальный труд американского политолога и госсекретаря, в котором он анализирует историю формирования глобальной архитектуры и ключевые вызовы современности. На второй строчке – это же произведение в электронном формате. Третье место занимает «Государь» Никколо Макиавелли – трактат XVI века о механизмах захвата и удержания власти, остающийся настольной книгой политиков и стратегов вот уже пять столетий. «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы» Збигнева Бжезинского – размышления о геополитическом могуществе США и о стратегиях, благодаря которым это могущество может быть реализовано в XXI веке – на четвёртом месте. Замыкает топ-5 историко-философский трактат, посвящённый миру после холодной войны, «Столкновение цивилизаций» Самюэля Хантингтона.