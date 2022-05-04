BAD BARBIE выпустила клип на свой новый трек «А ты доволен?»

Клип рассказывает о жизнях семи интересных женщин из мировой истории, культуры, кино и шоу-бизнеса. Клеопатра, Фрида Кало, Мерилин Монро, Ума Турман, Женщина-Кошка и другие известные красотки прошли через огонь и воду, пережили много испытаний, одно из которых — любовь к мужчине.

В течение нескольких минут мы видим, как каждая героиня находит себя и становится счастливой, так же, как и в реальных жизнях всех этих великих женщин, происходили аналогичные события, которые коротко запечатлены в видео BAD BARBIE. В начале слабые и неуверенные в себе девушки готовы на все ради любимого, но в конце они снимают розовые очки и освобождаются от отношений, мешающих им жить полноценной жизнью.

Клип был снят без каких-либо пауз и остановок. Съемки проходили 24 часа, никто на съемочной площадке не отдыхал, образы постоянно менялись. BAD BARBIE продумала все до мелочей: музыку, оформление, концепцию, танец и даже костюмы. Все смотрится настолько гармонично, что зритель с первых минут вникает в суть, узнает героинь, вспоминает их трагичные истории и полностью погружается в происходящее на экране.

Однако не все прошло гладко — Настя неоднократно травмировалась в процессе съемки, поскольку танец предполагал множественные прыжки с падением на пол, но несмотря на все это она продолжила съемки. Никакая физическая боль не сравнится с моральными травмами. BAD BARBIE действительно учит нас быть сильнее!

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