«Значит, нам туда дорога»: в сети состоялась премьера военной драмы

В сети состоялась премьера первых серий военной драмы «Значит, нам туда дорога». Проект создан компанией SМ Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли в сериале исполняют Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссер – Дмитрий Петрунь.

В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных республик СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, сочиненная про них фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

«Это военно-приключенческий фильм. Референсом к сценарию картины мы брали старые советские фильмы, такие как «В бой идут одни “старики”», «Женя, Женечка и „Катюша“», «На войне как на войне», в которых важно не противостояние армий, не военный конфликт как таковой, а раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации. Здесь война, как стихия, которая позволяет нам, создателям этого проекта, ярче, контрастнее раскрывать характеры наших героев. В основе фильма лежит знаменитая песня «Дорога на Берлин», каждый куплет которой описывает определенный город, определенное место действия – это освободительное движение наших войск по странам Европы, от города к городу. Песня не только подарила название проекту, но и стала основой его сюжета, и определила локации для съемок», – говорит режиссёр Дмитрий Петрунь.