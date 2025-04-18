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Мистический хоррор «Астрал. Долг крови» – новая работу Билли Кристиана

editor
By editor
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астрал долг крови
Фото © пресс-служба Кинокомпания «Пионер»

Мистический хоррор «Астрал. Долг крови» — новую работу одного из самых заметных режиссёров индонезийского жанрового кино, Билли Кристиана. В его портфолио — более десятка успешных хорроров, в которых он сочетает фольклорные мотивы, визуальное напряжение и социальную драму.

Фильм вдохновлён вирусной крипипастой, набравшей более 12,6 миллионов просмотров в социальных сетях, и переносит зрителя в атмосферу тревожного, наслаивающегося ужаса.

Главная героиня — Эрвина, младшая дочь в семье. Чтобы помочь ребёнку и больной матери, она устраивается на старейшую текстильную фабрику в регионе. Но вскоре выясняется, что фабрика хранит жуткую тайну: здесь проводится древний ритуал, связанный с погашением кровного долга перед демоном.

Эрвина оказывается втянута в цепочку мистических событий, и, чтобы спастись, должна раскрыть истину прошлого своей семьи.

Фильм был представлен на Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF), вызвав интерес у международных байеров. Права на глобальные продажи приобрела компания EST N8, специализирующаяся на жанровом кино.

Критика

  • «Сильный визуал, напряжённая атмосфера и социальный подтекст» — IDN Times;
  • «С каждым кадром напряжение растёт» — Tempo;
  • «Билли Кристиан снова доказывает, что индонезийский хоррор — это сила» — Kompas.

Отзывы зрителей

  • SkorFilm: «Фильм захватывает с первых минут. Атмосфера тревоги и тайны чувствуется во всём»;
  • Letterboxd: «Неожиданно сильный сюжет и оригинальный подход к теме ритуалов»;
  • IMDb: «Не просто хоррор, а история с подтекстом. Пугает и трогает одновременно».
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