«Проклятые изумруды» и другие латиноамериканские сериалы, от которых невозможно оторваться

Семейные интриги и тайны, преступления и внутренняя борьба, искусство магии и тонкая романтика — все это зритель сможет найти в новых латиноамериканских сериалах в сети.

Проклятые изумруды

В место, где царит не закон, а алчность и интриги, вынуждена переехать семья Герреро, которая оказывается в эпицентре жестоких подпольных войн. Глава клана Алехандро схлестнется с Патрисио Ортегой, жестоким покровителем региона изумрудов. Но внутренняя борьба в лоне семьи может оказаться еще более опасным вызовом для мужчины, верного своим принципам. Старший сын Эдуардо выберет путь бессердечных амбиций, когда выгода окажется важнее родственных связей. Дочь Ольга выйдет замуж за нелюбимого, мечтая потом о воссоединении с другим. Унаследовавший благородный характер отца Рикардо совершит ошибку, влюбившись в женщину, которая станет женой его брата. Получится ли у героев справиться с искушениями коварного города?

Переговорщица

Адвокат Эухения Веласко – лучшая переговорщица Федеральной полиции Мексики, на счету которой множество дел по спасению заложников. Но очередное задание может оказаться самым сложным и опасным в её карьере. Загадочная банда преступников буквально осадила Мехико с помощью бомб и захватила башню офиса Мексиканской электрической компании, удерживая ее сотрудников. Вскоре Эухения узнаёт, что за налётом стоит её отец, Хуан Веласко, с которым их пути разошлись много лет назад.

Чтобы выполнить свой профессиональный долг и спасти людей, героине предстоит справиться с шантажом, ложью и интригами, а также перипетиями собственного прошлого.

Рубироса: История великого соблазнителя

Роскошная жизнь и опасные тайны всемирно известного плейбоя ХХ века Порфирио Рубиросы, покорявшего самых богатых и влиятельных женщин своего времени. Мексиканская историческая драма, вдохновлённая реальными событиями, с Маноло Кардоной в главной роли.

У обаятельного доминиканца Рубиросы были романы с голливудскими звездами и успешными певицами, миллиардершами и первыми леди. А ещё он завязал опасно-близкие отношения с властью. В начале 1930-х Рубироса вошёл в доверие к диктатору Рафаэлю Трухильо и влюбился в его дочь Флор, которая и станет его первой женой.

Ведьма

1970-е, Колумбия. Учительница Аманда Мора начинает заниматься колдовством, находит влиятельных союзников по обе стороны закона, приходит к вершинам власти и влияет на жизнь страны.

Девушка цыганского происхождения Аманда Мора работает учительницей, но решает изменить свою жизнь. Она начинает заниматься магическими ритуалами, быстро зарабатывает репутацию уважаемой ведьмы и становится известна на всю страну. Однажды к ней за помощью обращается наркоторговец Хайме Круз, которому нужно получить поддержку политической элиты для развития своей картели. Благодаря Аманде преступники оказываются во власти, и это навсегда меняет Колумбию.

Горькая любовь

Томас Хименес возглавляет успешную сеть магазинов, продающих изделия ручной работы. Однажды по вопросам бизнеса он едет в Керетаро, где проходит ярмарка мастеров. Здесь молодой человек встречает красавицу Габриэлу, представляющую на выставке работы талантливых женщин-предпринимательниц. Между героями вспыхивают чувства, и, кажется, что они просто созданы друг для друга. Но у прекрасной истории любви Томаса и Габриэлы оказывается препятствие, связанное с прошлым их семей.

Отец юноши Хайме и мама девушки Беатрис когда-то были влюблены и мечтали связать свои судьбы. Однако разное происхождение и интриги Леонор Сан Хосе, чуть не убившей будущего зятя, заставили пару расстаться. Семейные тайны всплывают наружу, когда Хайме Хименес погибает в автомобильной аварии. Скорбящий Томас уверен: за смертью отца стоит бабушка его невесты, которой он намеревается отомстить.