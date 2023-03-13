Главное культурное событие весны — светский вечер «Большая любовь»

11 марта, при информационной поддержке Love Radio, концертная площадка Live Арена открыла новый формат светского мероприятия: эксклюзивную постановку в двух действиях «Большая любовь».

Программа вечера представляла собой ювелирное сплетение классической музыки, поэзии, оперы и балета. Оперная дива Агунда Кулаева и Аскар Абдразаков исполнили арию на стихи Михаила Гуцериева «Большая любовь».

Любовь всегда является главной и самой возвышенной темой в искусстве. А светский вечер «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» заставил одновременно учащённо биться шесть тысяч человеческих сердец в самом современном зале столицы, в Live Арене. Зрители замирали от восторга и взрывались нескончаемыми аплодисментами.

Российский актёр театра и кино Егор Бероев проникновенно прочитал стихотворение Михаила Гуцериева «Язык метафор».

Ты отвези, где жизнь – баллада

И зависть, умирая, рада.

Где смотрят без дурного взгляда,

И в Судный день не видно ада.

Звёзды Большого театра Иван Васильев, Анна Никулина, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Игорь Цвирко, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Мария Виноградова, Денис Савин и Анастасия Сташкевич представили фрагменты легендарных классических спектаклей: «Кармен», «Талисман», «Ромео и Джульетта», «Сильфида», «Дон Кихот», «Корсар» и других. Музыкально-хореографические образы и драматургический замысел каждого выступления — это филигранное мастерство и неповторимая история чувств.

«Нотами любви» Live Арену наполнил Государственный Крёмлевский оркестр, под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Константина Чудовского.

Виртуозы классической музыки — скрипач Максим Федотов и пианист Андрей Писарев — украсили программу вечера сольными чувственными номерами.

В финале на сцену вышел Ильдар Абдразаков (заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми») и исполнил: «OCCHI DI FATA», «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» и «БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ». Мировое сообщество признало его голос лучшим басом современности, а зрители Live Арены смогли в этом лично убедиться!

Ведущие светского вечера: актриса театра и кино Олеся Судзиловская и диктор, актер и журналист Владимир Березин.

Продюсер культурного события — Татьяна Тур.

Режиссёр-постановщик Алексей Голубев и компания MAG Film & Show.

Любовь глазами искусства. Великолепие и разнообразие классических форм в новой постановке «Большая любовь» можно будет увидеть на телеканале «Культура».

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