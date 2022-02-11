Певица Nastya Vo выпустила свой новый сингл «Ранена». Песня о тяжелой любви наполнена эмоциями и неповторимой музыкальной стилистикой, как и все творчество Насти.

Трек начинается с атмосферного проигрыша, который настраивает слушателя на серьезную, откровенную историю, которую расскажет Nastya Vo. Лиричные первые строки, в которых слышны душевные терзания героини, говорят нам: «Я была всего лишь очень хрупкой, Ты хотел наточенных ножей». Любовь, где девушка пытается найти опору и защиту в отношениях, разбивается об представлениях мужчины об этих чувствах. Как приговор звучат повторяющиеся строчки: «Ранена тобой, но знаю, что хочу быть с тобой».

Nastya Vo в новом сингле одновременно рисует образы влюбленной девушки, полет ее чувств и образы последствий таких сильных эмоций. Они дарят как радость, так и боль. «Догорает наше пламя, выжигая всю боль», — поет Nastya Vo. Несмотря на явно разваливающиеся отношения, героиня продолжает любить того, кто разрушает ее изнутри.

Музыка трека, как и лирика, бьют точно в сердце слушателя. Ударная партия напоминает стук сердца и синхронизируется с вашем биением во время прослушивания. Эмоциональный накал песни дополняется нежным, но при этом современным битом. Под эту песню вы не только переживете всю гамму чувств лирической героини, но и сами ощутите переворот души. Трек точно не оставит вас равнодушным.

Nastya Vo «Ранена» уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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