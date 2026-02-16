«Душа поет по-итальянски»: МАМТ объявил о концерте Молодежной стажерской программы

Второй отчетный концерт Молодежной стажерской программы Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко «Душа поет по-итальянски» состоится 22 февраля в Музыкальной гостиной. Молодежная стажерская программа Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

После погружения в русскую поэзию молодые артисты обращаются к итальянскому языку — первооснове оперного искусства. Программа концерта — это путешествие по трем векам итальянской вокальной культуры: от барочных шедевров Генделя и Глюка через классические оперные арии Моцарта и Россини к практически неизвестным широкой публике камерным песням Саверио Меркаданте, современника Беллини и Доницетти. Особый акцент в программе сделан на драматургии языка.

Художественный руководитель программы Александр Титель так определяет задачу для молодых постановщиков: «В нашей мастерской в ГИТИСе мы даем студентам-режиссерам такое задание: подобрать картину к камерному музыкальному произведению или, наоборот, подобрать музыкальное произведение к картине, найти взаимосвязь, почувствовать «химию» между видимым и слышимым и сделать на основе этого сценическую миниатюру. Это будет заданием и для режиссеров-стажеров в рамках этого концерта».

Концепция концерта — своеобразный «оживший музей», где экспонаты вступают в диалог. Подробнее об этом рассказал режиссер-стажер Игорь Завада: «Мы искали точки пересечения между персонажами картин, ожившими статуями и героями арий эпохи барокко и классицизма. Это время типизированных характеров, и его яркие типажи — словно готовые сценические маски, которые можно найти и в изобразительном искусстве. Наша главная задача — докопаться до сути: какие смыслы на самом деле скрыты в хрестоматийной музыке Моцарта и других великих композиторов? Мы погружаемся в музыкальную драматургию, чтобы найти там подлинные страсти и дать этим историям новую сценическую жизнь».

Первое отделение (реж. Игорь Завада) сосредоточено на оперной классике, второе (реж. Сергей Молоков) посвящено почти забытому пласту итальянской музыки — камерным песням Меркаданте, представленным как цельный лирический цикл. В завершение концерта прозвучат монументальные арии Генделя.

Подготовка к концерту стала продолжением интенсивной работы. Помимо вокальных занятий с педагогом Натальей Поповой и концертмейстером Александром Широковым, стажеры углубленно занимались актерским мастерством с Асей Чащинской, чтобы наполнить каждое произведение не только вокальной, но и сценической убедительностью. Ключевым вызовом и основой всей работы стали занятия в студии аутентичного произношения и смысловой подачи итальянского текста под руководством педагога по итальянской фонетике Майи Андреевской.

В концерте участвуют вокалисты-стажеры:

Анастасия Ваганова (сопрано),

Федор Дементьев (баритон),

Борис Рябухин (тенор),

Мария Самусева (меццо-сопрано),

Алена Тульникова (сопрано),

Карина Ховалыг (сопрано).

Партия фортепиано:

Майя Андреевская и концертмейстеры-стажеры Синтия Сото Кордеро, Валерия Тайсаева.

Постановочная группа:

Педагог по вокалу — Наталья Попова,

Педагог по актерскому мастерству — Ася Чащинская,

Педагоги-репетиторы: Александр Широков, Майя Андреевская,

Режиссеры-стажеры: Игорь Завада, Сергей Молоков.

Художественный руководитель — лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Москвы, народный артист России Александр Титель

Концерт «Душа поет по-итальянски» входит в цикл мероприятий Молодежной программы, в рамках которой стажеры проходят обучение сценическому движению, актерскому мастерству и работе с иностранными языками. В течение 107 сезона зрителей также ждут программы, посвященные французской и немецкой музыке.