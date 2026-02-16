Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Душа поет по-итальянски»: МАМТ объявил о концерте Молодежной стажерской программы

«Душа поет по-итальянски»: МАМТ объявил о концерте Молодежной стажерской программы

By T1
62
итальянский концерт - мамт
Фото: Сергей Родионов, пресс-служба МАМТ

Второй отчетный концерт Молодежной стажерской программы Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко «Душа поет по-итальянски» состоится 22 февраля в Музыкальной гостиной. Молодежная стажерская программа Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

После погружения в русскую поэзию молодые артисты обращаются к итальянскому языку — первооснове оперного искусства. Программа концерта — это путешествие по трем векам итальянской вокальной культуры: от барочных шедевров Генделя и Глюка через классические оперные арии Моцарта и Россини к практически неизвестным широкой публике камерным песням Саверио Меркаданте, современника Беллини и Доницетти. Особый акцент в программе сделан на драматургии языка.

Художественный руководитель программы Александр Титель так определяет задачу для молодых постановщиков: «В нашей мастерской в ГИТИСе мы даем студентам-режиссерам такое задание: подобрать картину к камерному музыкальному произведению или, наоборот, подобрать музыкальное произведение к картине, найти взаимосвязь, почувствовать «химию» между видимым и слышимым и сделать на основе этого сценическую миниатюру. Это будет заданием и для режиссеров-стажеров в рамках этого концерта».

Концепция концерта — своеобразный «оживший музей», где экспонаты вступают в диалог. Подробнее об этом рассказал режиссер-стажер Игорь Завада: «Мы искали точки пересечения между персонажами картин, ожившими статуями и героями арий эпохи барокко и классицизма. Это время типизированных характеров, и его яркие типажи — словно готовые сценические маски, которые можно найти и в изобразительном искусстве. Наша главная задача — докопаться до сути: какие смыслы на самом деле скрыты в хрестоматийной музыке Моцарта и других великих композиторов? Мы погружаемся в музыкальную драматургию, чтобы найти там подлинные страсти и дать этим историям новую сценическую жизнь».

Первое отделение (реж. Игорь Завада) сосредоточено на оперной классике, второе (реж. Сергей Молоков) посвящено почти забытому пласту итальянской музыки — камерным песням Меркаданте, представленным как цельный лирический цикл. В завершение концерта прозвучат монументальные арии Генделя.

Подготовка к концерту стала продолжением интенсивной работы. Помимо вокальных занятий с педагогом Натальей Поповой и концертмейстером Александром Широковым, стажеры углубленно занимались актерским мастерством с Асей Чащинской, чтобы наполнить каждое произведение не только вокальной, но и сценической убедительностью. Ключевым вызовом и основой всей работы стали занятия в студии аутентичного произношения и смысловой подачи итальянского текста под руководством педагога по итальянской фонетике Майи Андреевской.

В концерте участвуют вокалисты-стажеры:

  • Анастасия Ваганова (сопрано),
  • Федор Дементьев (баритон),
  • Борис Рябухин (тенор),
  • Мария Самусева (меццо-сопрано),
  • Алена Тульникова (сопрано),
  • Карина Ховалыг (сопрано).

Партия фортепиано:

  • Майя Андреевская и концертмейстеры-стажеры Синтия Сото Кордеро, Валерия Тайсаева.

Постановочная группа:

  • Педагог по вокалу — Наталья Попова,
  • Педагог по актерскому мастерству — Ася Чащинская,
  • Педагоги-репетиторы: Александр Широков, Майя Андреевская,
  • Режиссеры-стажеры: Игорь Завада, Сергей Молоков.

Художественный руководитель — лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Москвы, народный артист России Александр Титель

Концерт «Душа поет по-итальянски» входит в цикл мероприятий Молодежной программы, в рамках которой стажеры проходят обучение сценическому движению, актерскому мастерству и работе с иностранными языками. В течение 107 сезона зрителей также ждут программы, посвященные французской и немецкой музыке.

Предыдущая статья
В МХПИ презентовали болид, созданный совместно с МАИ: гоночная машина для Московской недели моды
Следующая статья
В России зафиксирован рост популярности романтических мелодрам

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru