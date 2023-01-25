«Золотые прииски Колара», «Викрам», «Кобра»: популярные индийские блокбастеры в KION

В январе в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера популярных индийских блокбастеров, ставших хитами мирового проката. Кинематограф Индии уже несколько десятилетий производит высококачественные кинокартины с миллионами поклонников во всем мире. Сразу несколько хитовых индийских блокбастеров станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Сцена из фильма «Кобра»

Среди премьер — обе части боевика «Золотые прииски Колара», основанные на одноименной книге Ананда Ингалаги, которая была запрещена в Индии. В центре сюжета «Рокки» — родившийся в нищете и выросший на улицах Бомбея мужчина, ставший киллером. Ему приходит заказ на убийство Гаруды — жестокого владельца золотых приисков, который ради обогащения держит рабов в нечеловеческих условиях.

Приключенческое фэнтези «Брахмастра, часть 1: Шива», вдохновленное традиционным индийским эпосом, также станет доступно для просмотра в январе. В легендарные времена небесная энергия создала мистические орудия, самое сильное из которых — Брахмастра, способно уничтожить мир. В наше время мумбайский сирота Шива влюбляется в красавицу Ишу и, ощущая тесную связь с энергией смертоносной Брахмастры, вовлекает девушку в круговорот приключений,

Еще одной премьерой станет популярная романтическая драма «Радхе Шьям». Викрамадитья — могущественный хиромант, предсказывший судьбу всей Индии по руке премьер-министра Индиры Ганди. Сам же Викрамадитья не верит в любовь, но парадоксально влюбляется в красавицу врача Прерану. Их отношения, ускользающие от смерти, заставляют хироманта вспомнить слова его учителя святого Парамахамсы: «Хиромантия точна на 99%, но 1% людей способны сами написать свою судьбу».

Всего в онлайн-кинотеатре KION станет доступно более пяти индийских фильмов, среди которых: две части «Золотых приисков Колара», криминальные боевики «Викрам», «Пушпа», слезная мелодрама «Радхе Шьям», снятая частично в России «Кобра» и первая глава «Брахмастры».

Масштабные танцевальные и песенные сцены, прекрасная хореография и обилие спецэффектов — этим болливудские блокбастеры на протяжении нескольких лет завоёвывают небывалую популярность.

Популярные индийские блокбастеры станут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION в январе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.