В Азии покажут российские триллеры, исторические сериалы и анимацию

Российские кинокомпании подвели итоги участия в международном кинорынке Telefilm Vietnam, который прошел с 8 по 10 июня в Хошимине.

Стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide был организован РОСКИНО; всего было представлено более 80 проектов от 18 компаний. Российским кино интересовались представители Вьетнама, Китая, Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Индии и других стран: компании провели почти 230 встреч с зарубежными покупателями контента. Наиболее востребованными стали: анимация, экшн, исторические сериалы, триллеры, военные драмы, а также документальное кино, посвященное популярной науке и истории, путешествиям и дикой природе. Растет интерес у азиатских партнеров и к копродукции в сфере анимации.

В числе российских проектов, которые скоро увидит азиатский зритель, – мультсериалы «Ну, погоди! Каникулы» и «Енотки», триллеры «Вакантна жизнь шеф-повара», «Я иду искать» и «Когда она приходит», исторический сериал «Екатерина», документальные фильмы и сериалы «Космический рейс», «Невероятная наука» и «Загадки истории», экшн-боевики «Мажор» и «Мажор в Сочи» и другие. По многим проектам продолжаются переговоры.

В рынке приняли участие компании «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», ГК «Планета Информ», «Стелла Релиз», холдинг ВГТРК, телекомпания НТВ, Продюсерская компания «Среда», «Один-Медиа», онлайн-кинотеатр START, «Пиманов и партнеры», кинокомпания «РУССКОЕ», KION. Анимацию представили киностудия «Союзмультфильм», анимационная студия «Воронеж», ГК «РИКИ», медиахолдинг «Цифровое Телевидение», «ЯРКО», «КиноАтис».

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Компания «Стелла Релиз» по итогам переговоров на кинорынке обсуждает сейчас вопрос кинотеатрального проката во Вьетнаме и Гонконге целого ряда триллеров: «Вакантна жизнь шеф-повара», «Я иду искать» и «Когда она приходит». Также в компании рассказали, что китайские закупщики заинтересовались новой мелодрамой «Ласточка» об истории любви казахской девушки и французского фотографа-путешественника, балетной драмой «Времена года» и военной драмой «Коридор бессмертия».

В числе проектов холдинга ВГТРК, которые рассматриваются для дистрибуции на азиатский рынок, – рекордно успешный на международном рынке (104 страны) исторический сериал «Екатерина». Начиная с первого сезона (2014 г.), сага о Екатерине II – в дистрибуции почти 10 лет. Первые два сезона уже были показаны на вьетнамском ТВ, сейчас готовится к выпуску третий сезон «Екатерина. Самозванцы». Также на вьетнамском ТВ скоро появится цикл документальных фильмов «Космический рейс». В холдинге рассказали, что Вьетнам очень заинтересован в экшн-контенте и фильмах на военную тематику, и подобные документальные фильмы из постоянной библиотеки ВГТРК (программа «Полигон» и др.) рассматриваются сейчас одним из вьетнамских дистрибьюторов для местного ТВ.

Компания «Один-Медиа» рассказала, что среди документального контента особой популярностью пользовались фильмы и сериалы, посвященные популярной науке и истории («Загадки истории», «Невероятная наука» и др.), а также о путешествиях и дикой природе («Великий Северный Путь», «Охотники за глубиной»). Что касается художественного контента, внимание байеров привлекли костюмированные исторические драмы («Маргарита Назарова», «История одного назначения»), а также детективные фильмы и сериалы в жанре экшн («Французский шпион», «Гадалка»). По итогам рынка вьетнамскими дистрибьюторами отобрано более 150 часов документального и игрового контента, обсуждается пакет lifestyle-программ с платным вьетнамским вещателем. Также в ближайшее время компания ждет предложения от дистрибьютора из Гонконга по драматическим и детективным сериалам на территорию Юго- Восточной Азии.

Онлайн-кинотеатр START представил пять оригинальных сериалов на рынке Telefilm Vietnam. Представители Вьетнама и Гонконга выделяли проекты «Сестры» и «Ева, рожай!» за их неординарный сюжет и визуальный ряд, а мистический сериал «Пассажиры» понравился байерам из Сингапура. Представители онлайн-кинотеатра подчеркнули, что байеры были заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями, и для многих из них это был первый опыт работы с российским контентом; среди жанров наиболее востребованными оказались семейные комедии, драмы и триллеры. START продолжает переговоры на предмет новых сделок и, возможно, в ближайшем будущем проекты онлайн-кинотеатра найдут своего зрителя в одной из азиатских стран.

Представители телекомпании НТВ рассказали, что вьетнамские компании проявили большой интерес к экшну, историческим сериалам и драмам. Есть серьёзный интерес к нон-скриптед форматам (ТВ-шоу) НТВ, документальным фильмам и сериалам: детективу «Киллер», мелодраме «Скорая помощь» и историческому детективу «Безсоновъ», действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге начала ХХ века. В НТВ также рассказали о специфике интересов покупателей контента в зависимости от географии: к примеру, байеров из Кореи, в основном, привлекают ТВ-шоу (нон-скриптед форматы), Индия интересовалась фильмами в жанре экшн и ТВ-сериалами. Дистрибьюторов на Юго-Восточную Азию в основном интересовали экшн-сериалы.

Продюсерская компания «Среда» отметила, что несколько байеров из Вьетнама рассматривают каталог компании для покупки сериалов на территорию Вьетнама и Азии в целом. Наибольший интерес возник к сериалу «Нулевой пациент», хедлайнеру компании – сериалу «Мажор», сериалу «Троцкий», фильмам «Мажор» и «Мажор в Сочи» и фестивальному фильму «Скажи ей». Крупный китайский медиахолдинг Qirun International Group также заинтересовался покупкой фильмов «Мажор» и «Мажор в Сочи». «Среда» сейчас также ведет переговоры с компанией Harbour Rights по представлению проектов компании на территорию Азии, с компанией Visionfly – на территорию Вьетнама и Индии. Дистрибьютор Visionary International Media заинтересовался представлением каталога компании «Среда» на территорию Тайваня.

Компания «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» впервые для азиатского рынка представила фильм «Бешенство», и сейчас по этому проекту ведутся переговоры с рядом территорий. В компании рассчитывают, что новый динамичный триллер, который держит зрителя в напряжении до самого финала, будет интересен азиатской аудитории. Ранее на вьетнамский рынок компания продавала ряд фильмов в жанре sci-fi («Притяжение», «Вторжение», «Спутник» и другие).

Для ГК «Планета Информ» рынок Telefilm Vietnam также оказался достаточно насыщенным. У байеров из Вьетнама вызвали интерес новый триллер «Кентавр» и полнометражный семейный мультфильм «От Винта 2». У китайских дистрибьюторов пользовались спросом основанный на реальных событиях триллер «Чужая», драма «Слон» и триллер «На ощупь». В целом, байеры оценили не только новые проекты, но и всю библиотеку компании.

Для компании «Пиманов и партнеры» участие в рынке Telefilm Vietnam стало первым опытом знакомства с регионом. Особый интерес у байеров вызвали полнометражный фильм – спортивная драма о футболе «Одиннадцать молчаливых мужчин», сериал «Жуков» и документальный проект «Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты». Представители компании провели встречи с потенциальными партнерами из Китая, Индии, Вьетнама, Гонконга; сейчас общение с ними продолжается с целью дальнейшей проработки договоренностей.

Кинокомпания «РУССКОЕ» представляла на Telefilm Vietnam пять проектов, из которых хедлайнерами были современные мелодрамы «Жестокий мир мужчин» и «За первого встречного». Однако наибольший интерес вызвал сериал «Торгсин», криминальный ретро-детектив об эпохе НЭПа в СССР, и военная драма о Великой Отечественной войне «Крепкая броня». Представители компании отметили, что азиатский рынок – довольно сложный для российского ТВ-продукта, в особенности, для драмы, что объясняется другим менталитетом и большой конкуренцией со стороны Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Индии. Но, расширение сотрудничества возможно, в том числе и через продажи на платформы и YouTube-каналы, а также реализацию форматных прав.

АНИМАЦИЯ

Анимационные компании представили на рынке Telefilm Vietnam 25 проектов. Результативным стал рынок для киностудии «Союзмультфильм». Компания заключила сделку с Vietnam Satellite Digital Television Company Limited (VSTV) по мультсериалам «Ну, погоди! Каникулы» и «Енотки»: в августе и сентябре этого года проекты появятся в эфире спутникового детского телеканала K+KIDS, а также в приложении K+ для онлайн-просмотра. Как отметили представители «Союзмультфильма», мультсериал «Ну Погоди! Каникулы» вызвал самый большой интерес среди байеров, так как советский проект был очень популярен во Вьетнаме в 80е-90е годы. Новыми сезонами анимационных сериалов «Тайны Медовой Долины», «Приключения Пети и Волка» и другими проектами активно интересовалась FPT Play – самая крупная ОТТ платформа во Вьетнаме, с которой уже ведется сотрудничество по пяти проектам.

В анимационной студии «Воронеж» рассказали, что представители компаний из Юго-Восточной Азии заинтересованы в копродукции с Россией в создании анимации и отметили ее кассовый потенциал в регионе. В рамках рынка студия представляла пятую часть франшизы о Снежной Королеве «Снежная Королева. Разморозка», анимационный сериал для подростков «Супергерои.РУ» и новый полнометражный проект в стадии разработки, «Герои Арктики». Представители студии «Воронеж» провели встречи с байерами и партнерами по копродукции из Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура. Вьетнамские партнеры отметили рост кассовых сборов в кинотеатрах Вьетнама и интерес к такому виду досуга, как поход в кино, среди вьетнамцев. В рамках сотрудничества с компанией CJ E&M Corporation был подписан договор на кинотеатральный релиз мультфильма «Снежная Королева. Разморозка» на территории Вьетнама, даты релиза определяются.

ГК «РИКИ» представила международным закупщикам сериальные проекты – «Фиксики», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», а также франшизу «Финник». На встречах с партнерами из Вьетнама, Кореи, Тайваня, Индии и Китая обсуждались возможности дистрибуции контента в страны региона APAC, копродукции, а также возможности ко-инвестирования. Среди компаний, участвовавших в переговорах, были Cheers Media, Box Asia, Muse Communication, Zee, Viacom 18, Sunwoo&Company, ACE Fair, Planus Company, RAPA, BH Media, Golden Egg Entertainment и другие. Со многими участниками переговоры продолжаются на Международном фестивале анимации CICAF в Китае.

Анимация для дошкольников была одним из самых популярных направлений среди азиатских байеров на Telefilm Vietnam. Мультсериалами «Кошечки-Собачки» и «Ми-ми-мишки» от медиахолдинга «Цифровое Телевидение» интересовались компании из Вьетнама, Гонконга, Китая и Южной Кореи. Также популярностью пользовались флагманские проекты «Цифрового Телевидения» – «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль». В настоящее время ведутся переговоры и обсуждаются условия сделок.

Об интересе к анимации для детей дошкольного возраста, а также к 3D-проектам рассказали представители анимационной компании «ЯРКО». На рынке Telefilm Vietnam компания представила анимационные сериалы «Дракошия», «Команда МАТЧ», «Улетная доставка» и «Тикабо», успешно стартовавший в России. На сегодняшний день флагманский проект студии «Дракоша Тоша» уже доступен в Таиланде. До конца года планируется запустить проект и в Китае.

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