Зрители в зале CROCUS устроили битву за микрофон на шоу Насти PIXY

Шоу Настя PIXY, которое состоялось 26 марта в CROCUS CITY HALL, надолго запомнится гостям. Долларовый миллионер и звездный продюсер в этот день устроила настоящий праздник искренности и высоких результатов. Все присутствующие плакали под авторскую медитацию Насти, аплодировали уникальным кейсам ее академии и даже боролись за микрофон, чтобы сказать «Спасибо».

Шоу «Секрет PIXY» стало тем самым уникальным событием, билеты на которое были почти распроданы еще до старта продаж. Всего было продано более 3500 билетов: гигантская цифра в масштабах одной личности. Поклонники и ученики Насти PIXY заполнили CROCUS и на протяжении шоу демонстрировали полный коннект со звездным продюсером. Многие из них специально прилетели в Москву из других городов и даже стран: Финляндии, Казахстана, Кыргызстана, африканских государств.

В звездной тусовке в этот вечер были замечены инфлюенсер Надин Серовски, супруги Марина и Глеб Горшковы, ведущий мероприятий Глеб Ровинский.

Все шоу было условно поделено на три части. Первая была обращена к проработке страхов. Звездный продюсер поделилась инсайтами. Оказалось, что ее история с CROCUS началась с создания чата в мессенджере 1.5 месяца назад. Тем самым она положила начало большому событию в своей жизни. Всем зрителям продюсер посоветовала действовать малыми шагами, чтобы начать делать что-то большое. Вторая рекомендация - мыслить масштабно.

Вторую часть Настя посвятила раскрытию секретов, как продюсерам выйти на работу с ТОПами. Ученики академии PIXY поделились своими успехами прямо со сцены. Многие из них ушли с нелюбимой работы и смогли реализовать свой творческий (а также финансовый) потенциал.

Неожиданностью стал перфоманс одного из выпускников академии PIXY. Поделившись своей историей он прямо со сцены сделал предложение любимой девушке, которая поддерживала его на пути к профессиональной реализации. Позже новоиспеченная невеста сделала запись в своих соцсетях, посвященную Насте: «В твоем поле исполняются не только финансовые мечты, но и любовные».

На этом сюрпризы не закончились. Настя PIXY решила сделать всем присутствующим подарок и провела медитацию прямо со сцены. Практика получилась такой пронзительной, что она даже заплакала, а с ней и весь зал. Эмоции захлестнули гостей настолько, что они буквально сражались за микрофон: каждый хотел поблагодарить PIXY лично. «Твой курс меняет жизни», - не сговариваясь повторяли они. Вторая часть шоу закончилась очень трогательно: под песню “Сансара” на сцену вышел супруг Насти с сыном Платоном. Гости подхватили этот хит и начали подпевать, а зал озарился тысячей огоньков.

На третью, эксклюзивную часть шоу, попали не все, а только лишь те, кто присоединился к новому проекту Насти. Для них девушка подготовила особый «десерт». Вместо праздничного торта, которым обычно финалят мероприятие, Настя вывела на сцену Диму Билана. Певец исполнил свои хиты и произнес трогательную речь, обращенную к PIXY. «Когда у тебя столько искреннего отношения и такое количество единомышленников - это достойно уважения, - высказался певец. - Поэтому, Анастасия, пусть твой корабль плывет и будет успешным, а также приносит много пользы».

Команда Насти также не осталась в стороне и подарила ей эксклюзивный именной микрофон. Так что Крокусом звездный продюсер явно решила не ограничиваться. Уверены, в будущем Настя PIXY завоюет еще более масштабные сцены.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.