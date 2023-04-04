В Москве состоялась закрытая светская премьера голливудской романтической комедии «Мое прекрасное несчастье»

2 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера фильма режиссера Роджера Камбла «Мое прекрасное несчастье» по одноименному роману Джейми Макгвайр. Мировая премьера картины состоится 5 апреля, в российский прокат фильм выйдет 6 апреля. На широкие экраны «Мое прекрасное несчастье» выпустит компания «Вольга».

Премьеру посетили звездные гости: Виктория Дайнеко, Анастасия Макеева, Карина Кросс, Константин и Ольга Андрикопулос, Роман Мальков, Дмитрий Красилов, Ислам Ганджаев, Дмитрий Носов, Ирина Чайковская, Лиза Гинзбург, Наташа Мильниченко, Нелли Ермолаева, Алексей Гаврилов, Александр Энберт, Алиса Вокс, Андрей Глазунов, Артемий Кашинский, Артем Вотерфорк, Валерия Манькова, Виолетта Чиковани, Ислам Ганджаев, Влада Голди, Дима Ермузевич, Наталья Власова, Наталья Карпова, Дима Ермузевич, Ильдар Хакимов, Кайтана, Катерина Кейру, Милана Пич, Ника Вайпер, Таша Алакоз, Люси Пылаева, Жанна Антонова, Анриэль, Надежда Ермакова, Диана Скитова, Аня Hahadetka, ANSE.

Всех гостей ждал диджей-сет от @valeriaocean, шампанское, коктейли от @testa.moscow, а также корнер @miamitats_official, где можно было сделать себе временную татуировку «в стиле Трэвиса» (главного героя фильма «Моё прекрасное несчастье»). Кроме того, у первых зрителей картины была возможность попытать свою удачу за покерным столом (это уже отсылка к главной героине фильма Эбби), в зале присутствовал настоящий крупье.

«Моё прекрасное несчастье» (Beautiful Disaster) — начало большой кинофраншизы, которая снимается по книгам Джейми Макгвайр. Сейчас к адаптации готовятся романы «Мое ходячее несчастье», «Мое прекрасное забвение» и «Мое прекрасное искупление». Режиссером экранизации стал Роджер Камбл — автор таких хитов, как «Жестокие игры», «После. Глава 2» и сериала «Форс-мажоры». Роли исполнили Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд.

Главная героиня Эбби (Вирджиния Гарднер) – загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис (Дилан Спраус) – бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется…

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.