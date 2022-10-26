Зрители выберут лауреата премии «Музыкальное сердце театра» в специальной номинации

На театральных площадках Екатеринбурга с 18 по 28 ноября пройдет фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» — главное событие в сфере отечественного музыкального театра. Организаторы обещают разнообразную программу, состоящую из показов спектаклей, творческой лаборатории, мастер-классов и круглых столов. Торжественным завершением фестиваля станет церемония награждения победителей в 18 конкурсных номинациях, а также в 3 специальных, среди которых и «Премия зрительских симпатий».

Поклонники музыкального театра не только из столицы Урала, но и по всей стране, имеют уникальную возможность посмотреть номинированные на премию постановки на сайте фестиваля в любое удобное время и отдать свой голос самому достойному награды, по их мнению, спектаклю до 31 октября включительно.

В номинации «Премия зрительских симпатий» на суд зрителя представлены 8 спектаклей: «24 часа из жизни женщины» (Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой, г. Москва), «Сирано де Бержерак» (Театр мюзикла Свердловской государственной детской филармонии, г. Екатеринбург), «Кабаре Терезин» (ИП Шейнин, г. Москва), «Преступление и наказание» (Рэп-театр, г. Москва), «РОК» (Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, г. Кемерово), «Путешествие голубой стрелы» (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»), «Летучий корабль» (Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство») и «Путешествие муравьишки, или от рассвета до заката» (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»). Для голосования достаточно зайти на сайт Премии https://musicalheart.ru/festival-2022/zritelskoe-golosovanie/, посмотреть все спектакли и отметить наиболее понравившийся из них.

И, конечно, жители и гости Екатеринбурга смогут вживую насладиться постановками театров из разных регионов страны. Каждая постановка, которая будет показана в рамках фестиваля, прошла отбор строгого жюри профессионалов, что гарантирует зрителям незабываемые впечатления.

Фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» организованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

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