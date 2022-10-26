От «Карамазовых» до «Палачей»

Таков и даже больше размах интересов Пермского театра «У Моста», где вкусно ставят русскую классику и уникального ирландского драматурга Мартина МакДонаха.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Федотов, создавший «первый мистический» театр «У Моста» (именно так они себя позиционируют) театр 34 года назад в Перми, благодаря своей авторской режиссерской позиции широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

Октябрьские гастроли театра в Москве снова подтвердили верность режиссерского подхода Федотова – классика в театре ставится без «новомодных пируэтов», голого тела и маркетинговых «штучек». Главный маркетинговый ход театра – следование традициям русского психологического театра, глубокая работа над ролью, школа Михаила Чехова, вдумчивая творческая и тщательно детализированная сценография.

В октябре на сцене «Театра Луны» пермяки показали спектакли «Карамазовы» по Ф. Достоевскому, «Мандат» Н. Эрдмана и «Калека с Инишмана» по М. Макдонаху.

По словам Сергея Федотова, театр «У Моста» задумывал снова удивить зрителя, и это получилось:

— Каждой из этих постановок мы продолжаем традиции русского психологического театра — внимания к человеку и его исканиям, душе и месте человека в его времени, отметил Федотов. — Московская публика нас всегда принимает тепло, но дело не только в этом — люди выходят из зала, переполненные мыслями и эмоциями, обсуждают друг с другом, что же с ними произошло. А произошли мы — пермский театр «У Моста». Причем удивительно, но избалованная театром московская публика брала билеты на все три спектакля сразу. Мы узнали об этом случайно и стали спрашивать перед спектаклем – кто пришел второй раз на спектакль, кто третий? И таких людей много. Значит, что-то откликается в душе.

А уже в октябре в Москву снова приедет волшебство театра «У Моста», и вновь – с удивительными постановками.

За три дня на сцене «Театры Луны» на Малой Ордынке можно будет окунуться в миры, описанные Горьким, МакДонахом, Гоголем – гениями своего времени.

— «Мещане» в трактовке Федотова — типичная история семьи добропорядочных горожан, чей многолетний уклад жизни неожиданно рушится. За большим семейным дубовым столом с резными ножками происходит вся круговерть семейных баталий и примирений, исповедей и проповедей, протеста и бунтарства, тот же стол — обитель смирения и защиты, надежды и любви.

Каждый горьковский персонаж – «маленький человек» – стараниями актёров театра «У Моста» превращён в отдельный микрокосмос, самобытный и оригинальный. Зритель оказывается в самом пекле эмоциональной войны и порой впадает в состояние «гипноза», то задерживая дыхание, то порываясь кричать в полный голос – ты абсолютно забываешь, что находишься в театре. И конечно – финал. Какой? Не описать. Надо видеть.

13 ноября вечер посвятят «Палачам» МакДонаха – спектакль поставлен первым в России, сразу после Королевского театра в Лондоне. Собственно, зритель и попадает в атмосферу лондонского паба. Жизнь идет своим чередом, пиво пьется, а в Англии — отменяют смертную казнь. И все бы ничего, но хозяин паба Гарри – один из самых известных английских палачей. И у него есть свой «скелет в шкафу» – возможно, один из повешенных им был невиновен! Начиная с «приколов» и шуток, Федотов рука об руку с МакДонахом постепенно сгущают адскую атмосферу так, что зритель кожей ощущает неизбежность катастрофы… Ирония, черный юмор, настоящая любовь и преданность, и палач, сидящий в каждом из нас – так много смыслов заложено в пьесе.

А что творят пермяки а «Женитьбе» Гоголя! Не зря в афише прямо указано – «фантасмагория». Вместо бытовой комедии на сцене и правда возникает фантасмагория с чудесами, невероятной логикой и неожиданными поступками. Кочкарёв – чёрт, который крутит на сцене «бесовские штучки». Призрачные видения на сцене пугают и завораживают: то со скрипом открывается дверь шкафа, куда бесшумно проваливается Степан, то в окне появляется мертвенно-синее лицо, может быть, даже самого дьявола… Гоголевский мистицизм соединяется со щемящей гоголевской же темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными её искусами и противоречиями. Радует, что на этот спектакль можно пройти по пушкинской карте – а значит, молодежь сможет открыть для себя мир интереснейшей классики.

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