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Выставка «Вернисаж Победы» открылась в Музее Победы

editor
By editor
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блокада ленинграда
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Вернисаж Победы». Экспозиция объединит работы художников, графиков и скульпторов из разных регионов России. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы.

В выставку вошли 40 произведений победителей II Всероссийского открытого конкурса «Вернисаж Победы». В числе лучших авторов творческого состязания – заслуженные мастера и молодые таланты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей. Например, студенты Санкт-Петербургской академии художеств Ильи Репина, художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета и Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.

«Вернисаж Победы» — это не только конкурс, но и масштабный художественный проект, позволяющий осмыслить историческое наследие Великой Отечественной войны через язык искусства. Творческий проект, проходивший под темой «Взгляд на Великую Победу сквозь призму искусства», включал три номинации: живопись, графика и скульптура. Всего было подано более 400 заявок, из которых профессиональная комиссия, в состав которой вошли признанные мастера современного искусства, определила победителей», — отметили в Музее Победы.

В числе победителей конкурса — член Санкт-Петербургского Союза художников Никита Кулешов. Молодой художник работает в историческом жанре: пишет тематические картины, посвященные истории России, портреты выдающихся людей, внесших вклад в развитие нашей страны. В экспозицию войдет его полотно «Возвращение».

«На картине, которая была отобрана на выставку «Вернисаж Победы», изображен трогательный момент встречи солдата-победителя с семьей, который возвращается домой после долгих лет войны. Его встречает дочь, он в ее объятиях, в зеркале отражение лица мамы, которая не верит счастью. Война оставила неизгладимый след в судьбах почти каждой семьи, причинила людям огромные страдания», — поделился Никита Кулешов.

На выставке представлены работы, посвященные подвигу Красной армии, вкладу тыла в Победу, послевоенному восстановлению страны, а также сохранению памяти о Великой Отечественной войне новыми поколениями. Гости смогут увидеть живописные произведения, посвященные блокадному Ленинграду, среди которых двухметровое полотно «Дорога Жизни» Константина Морозова, «Ленинградская симфония» Елены Гришиной, графические работы, отражающие чувства солдат в боях и в минуты затишья, например, «Сталинград февраль 43-го. Возвращение домой» Александры Осьмининой, «Колокол» Марины Гах, «Военная сестра. Перед боем» Надежды Минкевич и другие.

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