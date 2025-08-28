«Звезда Театрала»-2025 завершает голосование по лонг-листу

31 августа завершается второй этап Международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», которая в 2025 году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Осталось ровно 5 дней на голосование по лонг-листу. Оно определит, кто пройдёт в финальный этап – шорт-лист, и поборется за звание лауреата и символ премии – статуэтку мима.

195 кандидатов, 19 номинаций, но только 3 места в каждой категории. В том числе – в пяти новых, персональных номинациях, которые были учреждены в 2025 году. Это «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшая женская / мужская роль. Музыкальный спектакль» и «Лучшая женская / мужская роль. Спектакль для детей и юношества». Более того, в сезоне 2024/2025 «Звезда Театрала» учредила специальную номинацию, посвящённую 80-летней годовщине со Дня Великой Победы. Проектов, достойных номинирования, было немало, поэтому дирекция премии приняла решение увеличить число претендентов в лонг-листе до 15.

Традиционно последние дни голосования могут вывести вперёд отдельных номинантов и перевернуть всю картину второго этапа. Поэтому команда премии напоминает о возможности отдать свой голос за любимые театры, спектакли и ярких артистов.

«Голосование за номинантов на «Звезду Театрала» – это прекрасная возможность для любого зрителя поддержать любимого актера, режиссера, театр и, тем самым, выразить благодарность за их талант и творчество, – говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков – И поверьте, номинантам и, особенно, лауреатам «Звезды Театрала» исключительно дорого ваше зрительское внимание, поддержка и признание, поэтому не теряйте времени, не упустите шанс».

Те претенденты, которые набрали наибольшее число зрительских голосов, будут включены в шорт-лист, где останется финальная тройка претендентов на награду. Затем голосование начнётся заново, и зрителям вновь нужно будет решить, кто достоин их внимания и поддержки. Имена лауреатов XVIII Ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» по традиции будут объявлены на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.

Напомним, в лонг-листе «Звезды Театрала»-2025 представлены артисты Максим Севриновский, Алёна Бабенко, Иван Янковский, Елена Яковлева, Александр Домогаров, Лидия Вележева, Сергей Безруков, Ольга Остроумова, Федор Добронравов, Светлана Ходченкова, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров и другие. В режиссерской номинации, куда попали мэтры сцены и молодые, но уже успевшие заявить о себе постановщики, в лонг-листе представлены Алексей Бородин, Пётр Шерешевский, Филипп Гуревич, Евгений Писарев, Роман Габриа, Владимир Мирзоев и другие.