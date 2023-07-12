ТУЛА: Музей МХАТ представил выставку «История одной страсти. Анна Каренина во МХАТе»

В культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» в это лето в год 150-летнего юбилея романа – камерная, но насыщенная материалами и экспонатами экспозиция. В 1937 году Владимир Немирович-Данченко и Василий Сахновский поставили спектакль, в котором главные роли играли Алла Тарасова, Николай Хмелев, Марк Прудкин, Ангелина Степанова.

То был спектакль о страсти, карьеризме, лицемерии и трагедии чувства. Премьера была настолько впечатляющей, что объявление о ней сделало ТАСС – невероятный и редкостный случай. Василий Сахновский был не только режиссером, педагогом, но и выпускником историко-филологического факультета Московского университета (до него три года проучился на философском ф-те университета Фрайбурга в Германии), соответственно погружение в ткань текста романа было очень глубоким. «Василий Григорьевич Сахновский, как обычно бывало, вел работу с актерами и поэтапно сдавал куски Владимиру Ивановичу. Перед началом этой бесконечно трудной работы Владимир Иванович в беседе с исполнителями сделал глубокий разбор романа и точно обосновал главную мысль инсценировки», – вспоминала позже Софья Пилявская.

Эскизы к спектаклю, предоставленные музеем МХАТ, принадлежат кисти Владимира Дмитриева. Его работы изящны, легки, выверены, по праву аристократичны. Под стать им костюмы, выполненные знаменитой Надеждой Ламановой. Жизнь спектакля – в фотографиях, суждениях, мнениях, костюмах – в зале выставки. Чопорность рука об руку со страстью, светский прием – с высокопоставленным чиновничеством, рок героини – с жизнью сына – трогательная игрушечная лошадка в зале – боль и невероятная любовь Анны.

Работает до 10 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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