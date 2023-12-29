Экспозиция к 250-летию Московской государственной академии хореографии открылась в Кузбасском центре искусств. Это финальная точка масштабного проекта Бахрушинского музея, стартовавшего в сентябре в Калининграде.

В Кемерове выставлено более 120 оригинальных экспонатов: костюмы, живопись, графика, редкие фотографии, плакаты и видеоматериалы. Отдельные залы «Звездных страниц балета» посвящены «реформаторам» хореографического искусства – Александру Горскому, Леониду Лавровскому, Юрию Григоровичу, Майе Плисецкой и другим. На выставке будут представлены уникальные экспонаты, например, платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена и Валерия Левенталя.

«Год назад на оргкомитете по подготовке к празднованию юбилея МГАХ под председательством министра культуры Ольги Любимовой Бахрушинский театральный музей выступил с инициативой создания выставок в регионах, где действуют филиалы академии. Выставочный проект «Звездные страницы балета» в полной мере раскрыл тему развития русской балетной школы и ее влияния на мировую историю культуры. Благодарю за поддержку и плодотворное сотрудничество ректора Московской государственной академии хореографии Марину Леонову и всех, кто работал над выставкой в регионах России», - отметила генеральный директора Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Города для проведения выставки были выбраны не случайно. И в Кемерове, и в Калининграде действуют филиалы Московской академии хореографии. Партнеры экспозиции - Большой театр, Государственный исторический музей, Московская академия хореографии, медиа-холдинг ВГТРК и Российский архив кинофотодокументов.

«Меня как посетителя она поражает своей эстетикой, глубиной показа материала, темами погружения в историю балета. Успех этой выставки заключается в том, что даже непрофессионалу здесь интересно», - сказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова.

На открытии выступили юные балерины, воспитанницы филиала МГАХ в Кемеровe, а также театр танца «Эксцентрик степ» Кузбасского колледжа культуры и искусств имени И.Д. Кобзона, ансамбль бального танца «Credo-dance» школы танца «Стиль», ансамбль классического танца «Балетная мозаика», cтрунный квартет DESTINY и иллюзионист Владимир Ферт.

«Для жителей Кемерово балет и Московская государственная академия хореографии имеет особое значение, ведь три года назад здесь открылся филиал легендарной академии. Наши воспитанники изучают историю балета, и здесь мы можем познакомиться с ней вживую», – прокомментировала директор филиала МГАХ в Кемерове Инга Пузырева.