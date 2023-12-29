В Костроме появится Центр культурного развития

Государственная экспертиза Костромской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство Центра культурного развития в городе Костроме. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Строительство центра на Профсоюзной улице запланировано в рамках национального проекта «Культура». За основу костромского Центра культурного развития взят проект, который уже реализован в городе Данилове Ярославской области. Он включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России.

По проекту в двухэтажном Центре культурного развития обустроят образовательную площадку с медиатекой, творческими студиями и мастерскими. Также здесь оборудуют многофункциональный зал на 300 мест, в котором будут работать дискуссионные клубы и другие досуговые площадки.

Кроме того, в центре разместят кафе, коворкинги, хореографический зал, студии звукозаписи, вокала и изо. Прилегающую территорию благоустроят, а для посетителей и сотрудников организуют парковочные места.

Застройщик – МБУ города Костромы «Костромастройзаказчик». Проектировщик – ООО «КВАРТАЛ – ПРОЕКТ».