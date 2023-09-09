«Звездный десант» в Подмосковье

26 сентября в Королёв прибудут музыканты мирового уровня. Для педагогов детских музыкальных школ города пройдут традиционные круглые столы, посвященные актуальным вопросам и новым методикам музыкального преподавания, а сами учащиеся получат уникальную возможность позаниматься с профессорами столичных вузов. Такие мастер-классы –­­ это всегда шанс для учащихся заявить о себя в юном возрасте, когда врожденные способности нуждаются в бережном наставничестве.

По словам пианиста Юрия Розума, президента Фонда, «самое главное, чему должен обучить педагог – это умению слышать музыкальный язык, понимать его. К сожалению, часто дети играют, не понимая, что они делают. Это всё равно как дать ребенку зазубрить стихотворение на непонятном языке, и он его выучит, даже не зная, о чём оно, о любви, радости или трагедии. В итоге ребёнок не может даже отдельно правой или левой рукой сыграть – он не помнит мелодии, всё зазубрено на уровне пальцев. А душа спит. В методиках говорится, какие сочинения должны быть выучены в первый, второй год обучения. А что в этих произведениях выражено, о чём они, - об этом в методиках ни слова. И должен быть потрясающе одаренный педагог, чтобы сам до этого дошел и этим бы занялся…»

Благодаря фестивалю «Звёздный десант» ребята смогут не только получить консультацию профессионалов, но, если их способности стоят особого внимания, в дальнейшем их могут пригласить принять участие в таких популярных музыкальных конкурсах как, к примеру, «Щелкунчик» или «Синяя птица». Программа фестиваля включает открытые уроки по специальностям скрипка и фортепиано, саксофон и кларнет, гитара, домра, баян, академический, народный и эстрадный вокал…

Фестиваль помогает педагогам региональных школ искусств сохранить лучшие традиции русской исполнительской школы, подсказать подход к каждому ученику. Если же кто-то из юных музыкантов заявит о себе особенно ярко, если мастера Фестиваля разглядят в нём новую звезду – таких ребят может ждать и приглашение стать одним из стипендиатов благотворительного Фонда Юрия Розума и дальнейшие перспективы международной карьеры.

«Обычно к нам Фонд приходят юные музыканты, выдержавшие строгий отбор при поступлении в школу, как правило, это ЦМШ, Гнесинка или Мерзляковка. И педагоги этих знаменитых учреждений уже выбирают из них лучших из лучших и рекомендуют для прослушивания в нашем Фонде. Но – талант можно обнаружить самым неожиданным образом, и несколько раз удивительные открытия нам посчастливилось сделать во время мастер-классов фестиваля», добавил Юрий Александрович.

29 сентября «Звёздный десант» высадится уже на музыкальных площадках Сергиева-Посада, 17 октября – в Туле, 19 – в Ржеве, а с 25 по 27 октября пройдут заключительные мероприятия фестиваля и торжественное закрытие в Щёлково, когда на сцену Центрального дворца культуры вместе с Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ и народным артистом России Юрием Розумом выйдут стипендиаты его Международного благотворительного фонда.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский Фонд Культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «КУЛЬТУРА»

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