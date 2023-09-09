РОСИЗО представляет выставку «Из глины. Скульптура, декоративное искусство, народные промыслы»

РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ открыл выставку «Из глины. Скульптура, декоративное искусство, народные промыслы». Экспозиция, которая познакомит зрителей с уникальными свойствами глины, насчитывает более 150 предметов из фондов РОСИЗО и собраний авторов.

Уникальность выставки в том, что она позволяет посетителю не только посмотреть на красивые и необычные керамические изделия, но и узнать, как и с помощью чего они были созданы. Экспозиция дополнена видеороликами, чтобы сделать технологические процессы понятнее для широкой аудитории.

«На выставке представлено невероятное разнообразие: формы, расцветки, фактуры, способы обработки и применения изделий из глины. Примечательно то, что мастер, который лепит из глины, имеет самый непосредственный прямой контакт с материалом. И этот материал сохраняет тепло его рук. Более того, художники, работая с глиной, вкладывают душу. Уверена, что в этих произведениях тоже есть душа, и надеюсь, что посетители выставки смогут ее увидеть», — рассказала куратор выставки Виктория Зубравская.

Выставка поделена на три части, каждая из которых посвящена отдельному направлению использования и разным техникам обработки природного материала. Стены трех залов демонстрируют основные цвета изделий из глины.

В первом зале преобладает народное искусство, использующее преимущественно белую глину, и майолика. Здесь можно полюбоваться на образные, красочные и оригинальные русские народные игрушки. Помимо таких известных промыслов, как дымковская, филимоновская, каргопольская игрушка, выставлены крайне редкие: череповецкая, костромская, романовская, абашевская и др. Если первые поражают высоким профессиональным мастерством и совершенством отработанных приемов, то вторые — тем, что сохраняют связь с языческими традициями, свойственными русской народной культуре.

Помимо народных игрушек, зритель знакомится с балхарской керамикой, керамическими тарелками, расписанными сюжетами из сказок А.С. Пушкина, и изделиями из майолики. Заметной композиционной доминантой является группа больших керамических сосудов. В зале также находится важный в смысловом отношении объект — произведение современного автора: молот и наковальня, выполненные из необожженной глины.

Во втором и третьем залах — все в цветах чернолощеной керамики и шамота. Экспозиция концентрируется вокруг профессионального декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделено изделиям, выполненным в редких техниках, к которым относится, например, чернолощение. Представлены также работы скульпторов — абстрактные и сюжетные — из шамота и других близких материалов.

Выставка открыта до 15 октября 2023 года.

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