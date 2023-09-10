В рамках Московского Урбанистического форума состоялась выставка изделий народных художественных промыслов

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1 сентября 2023 года в рамках Московского урбанистического форума на территории стадиона «Лужники» состоялась выставка изделий народных художественных промыслов и их коллабораций с современными дизайнерами при поддержке Минпромторга РФ.

На выставке были представлены изделия гжельского и дулевского фарфорового завода, фабрики «Жостово» и др. В зоне выставочных домиков была представлена сервировка с посудой гжельского фарфорового завода, вазами Кисловодского фарфора и подносами «Жостово».

Выставка была отличной возможностью для народных промыслов напомнить о себе и показать людям то, как они могут вписать традиции в современную жизнь.

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