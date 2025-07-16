Разный Чехов

В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представлена выставка «Образы писателя: А.П. Чехов и его эпоха глазами художников-современников»

Антон Чехов знал многих, многие знали и его. Писатели, поэты и, конечно, художники были частыми гостями у уроженца Таганрога. Первые имена второй половины XIX века водили с Чеховым знакомство, были его друзьями и почитателями. Исаак Левитан, Фёдор Шехтель, Константин Коровин, Валентин Серов, Петр Нилус, Илья Репин – писательский круг.

На выставке можно увидеть совершенно разного Чехова, что в живописи, что, ещё более важно – в воспоминаниях. То – словесный портрет современников Чехова. Каждое – отдельный небольшой рассказ, и везде Чехов – особенный. Он задумчив и сосредоточен, он жизнелюбив и серьёзен, он красив и благороден (по поводу красоты Чехова замечательно сказал Константин Коровин, знавший писателя более 20 лет, с цитатой можно ознакомиться на выставке). На портретах Чехов мудр, он знает жизнь во всех её проявлениях (увы, далеко не всегда радужных). Чехов способен примерить эту самую жизнь в душе и сердце человека.

К непосредственно портретному ряду добавлены и иллюстрации к чеховским произведениям, места, где он бывал и живал: Мелихово, крымские зарисовки, заграничные виды. Камерная выставка, насыщенная впечатлением.

Марина АБРАМОВА