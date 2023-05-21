«Звезды мирового искусства и юные таланты»: на сцене Московского международного дома музыки прошел Фестиваль «Viva Maestro!» 

11 мая состоялся концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и талантливых детей из регионов России при участии специальных гостей! На одной сцене выступили признанная звезда мировой оперы, выступавшая на самом престижном музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария), ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано), а также лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Армения Нарек Ахназарян (виолончель) и заслуженный артист Российской Федерации, концертмейстер «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин (скрипка).

Такой мощный состав известных музыкантов вышел на сцену в этот вечер, чтобы поддержать молодое поколение. Концерт состоялся в рамках проекта «Класс от маэстро» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и стал вторым мероприятием III Межрегионального фестиваля классического искусства «Viva Maestro!», который ежегодно проходит в Белгородской области. В этом году проект вновь поддержал Президентский фонд культурных инициатив, что позволило расширить географию концертной практики для его участников.

«Фестиваль «Viva Maestro!» проводится в третий раз, и мы наблюдаем, что с каждым годом интерес к нему увеличивается. Фестиваль дает возможность уникальной концертной практики и шанс сделать первые шаги в большое музыкальное будущее, - отметил Николай Троцкий, заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». - Мы видим, что повышается уровень исполнительского мастерства у тех, кто участвует не первый раз, а также есть заинтересованность у маэстро, которые работают с участниками. Фестиваль развивается и у него есть будущее».

В программе концерта «Звезды мирового искусства и юные таланты» звучали инструментальные концерты Вивальди, И.С. Баха, Гайдна; арии и дуэты из опер Моцарта, Оффенбаха, Пуччини, сочинения Крейслера и Фролова. Всего 13 концертных номеров с участием 12 юных музыкантов. Помимо основной программы гостей мероприятия радовали большие выступления ведущей солистки Большого театра России Анны Аглатовой (сопрано), а также лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Республики Армения Нарека Ахназаряна (виолончель).

«На участие в Фестивале в этом году поступило более 150 заявок из Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Тверской областей, города Москвы. Планируется, что более 50 участников, прошедших отбор, примут участие в концертах, - отметила директор ДМШ №5, руководитель Фестиваля Елена Степанова. - Уроки исполнительского мастерства получат не только участники, прошедшие конкурсный отбор в концертную программу Фестиваля, но и те дети, которые подали заявки, но в этот раз не прошли».

Отметим, что Фестиваль «Viva Maestro!» включает в себя не только концертную, но и образовательную программу, в рамках которой проходят мастер-классы по специализациям: фортепиано, струнно-смычковые, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка), духовые инструменты (флейта, кларнет), академический и народный вокал, а также репетиции с оркестрами и занятия по актёрскому мастерству. В концепцию этого года впервые включена уникальная программа психологический подготовки к концерту.

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