Скрипачка Юлия Игонина и Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» выступят в Московской консерватории

24 мая на сцену Малого зала выйдут скрипачка Юлия Игонина и Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгород». Публика услышит сочинения Мендельсона, Ахунова, Ёсимацу и Фролова.

Юлия Игонина — одна из самых ярких скрипачек молодого поколения. Одухотворённость, цельность, глубокое проникновение в замысел композитора — отличительные черты её исполнительского стиля. Репертуар скрипачки включает более 30 концертов для скрипки с оркестром, сонаты, концертные пьесы. На её счету победы на нескольких международных конкурсах: Sion-Valais в Сионе (Швейцария, 2002), имени А. И. Ямпольского (Россия, 1999), в Новосибирске (1998), участие в международных фестивалях.

Юлия регулярно выступает с сольными концертами и с оркестрами России, Европы и Азии. Большое внимания скрипачка уделяет камерной музыке. С 2006 года она выступала в составе квартета им. Глинки, с 2007 года — «Нового русского квартета». Ее партнёрами в камерном жанре были Николай Петров, Павел Нерсесьян, Шломо Минц, Даниил Крамер, Рустам Комачков, Александр Гиндин.

Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» — высокопрофессиональный камерный оркестр, основанный в 1990 году на базе оркестра Нижегородской консерватории им. Глинки. В 1994г. город присвоил оркестру статус Муниципального учреждения культуры. Профессиональная карьера связана с именем Заслуженной артистки России, профессором Софией Наумовной Пропищан, возглавляющей оркестр с 1990 года по 2003. (в этот период он назывался ансамбль солистов «София»). В 2003 году оркестр возглавил солист оркестра Владимир Плаксин, концертмейстером был приглашен Дмитрий Стоянов. Оркестр постоянно совершенствуется в классических стилях и в то же время играет много современной музыки, часто премьеры современников.

Начало в 19:00.

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