Определены финалисты Всероссийского конкурса авторской песни ДАР

14 мая в Подмосковье прошел полуфинал конкурса «Детский Автор России» (ДАР). Дети от 13 до 19 лет со всей страны представили песни собственного сочинения перед звездным жюри. Теперь участники представят свои песни в финале, который пройдет в июле в Сочи на IV музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина, и поборются за главный приз — ротацию их песни на радио и выступление в эфире федерального телеканала.

Всероссийский конкурс «Детский Автор России» (ДАР) стартовал в марте и собрал сотни заявок от юных авторов песен со всей страны. По итогам двух очных отборочных этапов жюри экспертов отобрало полуфиналистов. Полуфинал конкурса состоялся 14 мая в Подмосковье. Финалистами конкурса по итогам оценки жюри стали 13 участников из Москвы и Подмосковья, Челябинской области, Тюмени, Саратова, Красноярска.

В полуфинале участников оценивали: певица, заслуженная артистка России Анжелика Варум, главный музыкальный редактор «Детского Радио», «Авторадио» и «Юмор FM» Олег Сергеенко, композитор Андрей Косинский, певец, участник шоу «Голос», «Пять звёзд» и «Победитель» Socrat, директор лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина, экс-солистка и продюсер дуэта «#2Маши» Маша Шейх.

Специальным гостем полуфинального этапа стал Леонид Агутин. Завершится конкурс ДАР 2 июля на IV Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи, где выступят все финалисты.

«В конкурсах обычно соревнуются между собой исполнители, а авторы редко. А в нашем конкурсе на передний план выходят именно авторы музыкальных произведений. Это интересная, важная и нужная тема. А если автор еще и исполнитель — а такое случается на нашем конкурсе — это интересно вдвойне: собрать в одном месте людей, которые пришли со своим музыкальным мировоззрением», — отметил Леонид Агутин по итогам полуфинала.

«В этом году мы впервые проводим ДАР – один из немногих конкурсов для авторов песен, а не для исполнителей. Как организаторы мы переживали: “Наберется ли достаточно заявок?”, “Будут ли хорошие песни?”. После сотен предложенных песен и трех очных этапов можно с уверенностью заявить — конкурс на сто процентов актуален, а в России огромное количество талантливых и конкурентоспособных композиторов. Я надеюсь, что этот проект разрастется и станет ежегодной традицией», — прокомментировала итоги полуфинала генеральный продюсер музыкального образовательного форума Леонида Агутина и конкурса ДАР Светлана Митрофанова.

Итоговый концерт с участием финалистов будет показан на телеканале «НТВ». Дополнительно «Детское радио» обеспечит попадание лучших песен конкурса в радиоэфир. Стриминговый сервис «Звук» учредил в конкурсе специальную номинацию, победитель которой получит призовую статуэтку и возможность безвозмездно использовать концертную площадку «Звука» для проведения сольного концерта.

Победителя конкурса также определит профессиональное звездное жюри. В финале среди судей — Заслуженный артист России Леонид Агутин, президент ГПМ «Радио», президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин, генеральный продюсер стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин и другие.

Конкурсное движение создано в рамках Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, миссия которого — выявление и поддержка молодых талантов в различных сферах искусств. Конкурс ДАР проходит при поддержке общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

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