Полный sold out! Мария Денисова дала первый сольный концерт

27 июня в известном каждому ценителю хорошей музыки и качественного звука Jam club состоялся творческий вечер и первый сольный концерт Марии Денисовой. Который прошел при полном аншлаге, организаторам даже пришлось переносить мероприятие в больший зал и заносить дополнительные посадочные места.

Мария Денисова — певица, поэт и композитор, преподаватель эстрадного вокала, автор бестселлера «Хочешь петь? пой!», Лауреат премии Министерства культуры «Молодые дарования России», магистр изящных искусств, музыкальный критик. Программа вечера состояла исключительно из авторских песен и стихов Марии в сопровождении живого бэнда. Специальными гостями выступили выпускники «Фабрики звезд 3» - Руслан Курик, Леся Ярославская и ученики Марии.

«Перед концертом я очень сильно волновалась, но, в итоге всё получилось уютно, душевно и рок-н-рольно. Многие зрители писали, что полтора часа пролетели на одном дыхании. Лично для меня такие комментарии - лучшая похвала. Спасибо всем гостям вечера за то, что пришли и поддержали меня!», — Мария Денисова.

Фото – Наталья МУЩИНКИНА

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