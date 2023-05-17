ANSE: «Эта песня мантра на избавление от абьюза в отношениях»

17 мая состоялась премьера сингла певицы ANSE «Монами».

Песня рассказывает о уничижительном отношении, которое парень проявляет к девушке. Партнер критикует внешность девушки, подстраивая её под свои стандарты, не отпускает проводить время с подругами, а сам даже не отвечает на звонки и сообщения от второй половинки. В конечном итоге к девушке приходит осмысление и понимание того, что происходит и с легкостью заканчивает абьюзивные отношения.

«Хочу, чтобы это песня стала мантрой на избавление от абьюза в отношениях. Шучу. Просто сейчас эта тема, к сожалению, очень популярна. Люди забыли, что будучи вместе в любви надо любить, ценить и принимать друга друга, а не критиковать каждую удобную минуту. А ещё люди почему-то забыли, что, если тебе плохо в отношениях, то всегда можно уйти. Вроде так просто, а вроде так тяжело. Пусть трек «МонАми» поможет вспомнить об этом всем», - делится ANSE.

Желаем не наткнуться на такие отношения, а если всё-таки наткнулись, то запоминаем и используем: «если любишь, то люби, а не любишь, то вали».

Слушайте трек «Монами» на всех музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.