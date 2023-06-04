«Феникс на пепелище»: история Тверского императорского дворца в новом фильме «365 дней ТВ»

Документальный фильм собственного производства телеканала «365 дней ТВ» расскажет о судьбе главной архитектурной «жемчужины» Тверского края — бывшего императорского дворца, построенного во второй половине XVIII века по указу Екатерины Великой.

В годы Великой Отечественной войны Тверской императорский дворец пострадал от рук немецко-фашистских захватчиков. Отступая в декабре 1941 года под натиском Красной Армии, нацисты сожгли величественное здание на берегу Волги. Казалось, что интерьеры, созданные величайшими мастерами России, пропали навсегда.

Герои нового фильма — преданные своему делу музейные работники, благодаря которым памятник архитектуры обрел вторую жизнь и возродился на пепелище.

Новый фильм является частью документального проекта «Сквозь времена», созданного каналом «365 дней ТВ» при поддержке Института развития интернета. Каждая серия цикла рассказывает о возрождении объектов культурного и исторического наследия нашей страны.

Телевизионная премьера фильма «Тверской императорский дворец» состоится 5 июня в 20:00 в эфире исторического канала «365 дней ТВ».

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»:

«Масштабная реставрация дворца завершилась несколько лет назад. Однако некоторые архитектурные особенности здания до сих пор восстановить так и не удалось. В нашем проекте мы пытаемся с помощью трёхмерных компьютерных реконструкций воссоздать исчезнувшие детали и элементы снимаемых объектов культурного наследия. В этой серии авторы фильма на основе исторических материалов создали 3D модель въездного пандуса, который в XIX веке украшал северный фасад дворца».

Ольга Трегубенко, автор и ведущая:

«Тверской императорский дворец в течение многих веков был центром притяжения: сначала — высшей знати, затем — любителей культуры, истории и искусства. Реставрация дворца стала не только данью уважения великим мастерам прошлого, но и новой страницей жизни всей Твери».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.