Звёзды на презентации журнала и телеканала Maryway Марии Бабкиной

Мария Бабкина

Красная дорожка в свете неона, ведущая к дверям в пространство красоты — Академию Maryway, в пятницу, 17 ноября, была более чем оживленной.

В этот вечер состоялось мероприятие под названием «Beauty is all around» — презентация нового выпуска обновленного журнала Maryway и одноименного телеканала.

Среди звездных гостей мероприятия были: музыканты Олег Майями, Олег Терновой, Бьянка, Akmal’, Derzy, Emzee, Xristiana, Оля Синяева, Олег Пилягин, и многие другие. Ведущим вечера выступил Никита Мартынов.

Сама основательница бренда Maryway, Мария Бабкина, назвала глобальной миссией своего дела — помочь каждому разглядеть красоту в себе и окружающих.

«Красота и правда вокруг нас. Поэтому мы в Академии, в журнале и на телеканале Maryway желаем акцент в том числе и на инклюзивную красоту. У прекрасного нет рамок. Сами подумайте, если бы такие творцы, как Клод Моне, Ван Гон, Бетховен, Дали и другие великие гении ставили себе какие-то рамки красоты, мы бы не увидели их легендарных произведений. Именно продвижение этой мысли и стало стимулом создавать наш проект. Очень хочется донести до каждого человека, что он прекрасен и уникален».

И чтобы напомнить об этом каждому из пришедших, по окончании мероприятия гостей ждали подарки: свежий номер журнала Maryway и зеркальце, которое обещает, что, открыв его, ты увидишь самого красивого человека на свете.

Оля Синяева

Akmal'

Derzy

Emzee

Xristiana

Zivert

Бьянка

Дима Красилов

Неприятный Пилягин

Олег Майами

Олег Терновой