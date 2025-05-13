«10 лет в тени»: нижегородский артист выходит из андерграунда с клипом, который говорит за него

Иван Покровский — артист без лейбла, но с историей. Родом из города Городец, Нижегородской области, он не гонится за хайпом и не копирует тренды — он просто пишет. Пишет много. За 10 лет — около 300 песен, из которых почти половина доступны на стримингах.

Создавать музыку Иван начал ещё в 2015 году. В детстве год учился вокалу, но по-настоящему почувствовал, что это его путь — позже. Впереди была долгая дорога: тексты, записи, эксперименты, неудачи, разочарования. Всё — без продюсеров и влиятельных связей.

Сегодня ему 29. Он ведёт YouTube-канал с почти 50 тысячами подписчиков, где выкладывает влоги, стримы и клипы. Он живёт по принципам ЗОЖ, любит путешествия и свою жену Татьяну, которая стала его поддержкой в творчестве.

«Мне грустно и непонятно, почему за 10 лет меня никто не заметил. Поэтому я решил — хватит ждать. Я сам расскажу свою историю», — говорит Иван.

Недавно он выпустил новый клип на песню «I don’t know» под псевдонимом WLCMTMHELL — и это больше, чем просто видео. Это исповедь человека, который всё это время шёл — и продолжает идти.