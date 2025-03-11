10 видеоигровых студий Москвы смогут принять участие в игровом фестивале Insomnia Egypt

В столице проходит отбор на размещение на стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы на игровом фестивале Insomnia Egypt. Победители конкурсного отбора представят свои игры с 24 по 26 апреля на крупнейшей на Ближнем Востоке игровом фестивале в Каире. Для того, чтобы подать заявку на участие студии необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя, самозанятого или юридического лица, быть налоговым резидентом Москвы, а также иметь не менее двух изданных видеоигровых продуктов, опыт покупки или продажи прав на разработку и издание игр за рубежом и каталог продукции на английском языке.



На стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы будут расположены зоны для общения между разработчиками и потенциальными партнерами, а также зоны, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с российскими проектами и поиграть в них. Кроме того, для иностранных коллег пройдет презентация видеоигровых возможностей Москвы и кластера видеоигр и анимации, который откроется уже в этом году.



Также на стенде Агентства креативных индустрий будут представлены уникальные коллекционные арт-тойс с персонажами видеоигр, созданные художниками компании PROSTO toys. Эта компания первая в России компания по производству лицензионных фигурок и коллекционных статуэток по отечественным фильмам, мультфильмам, играм.