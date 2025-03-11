10 видеоигровых студий Москвы смогут принять участие в игровом фестивале Insomnia Egypt

В столице проходит отбор на размещение на стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы на игровом фестивале Insomnia Egypt. Победители конкурсного отбора представят свои игры с 24 по 26 апреля на крупнейшей на Ближнем Востоке игровом фестивале в Каире. Для того, чтобы подать заявку на участие студии необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя, самозанятого или юридического лица, быть налоговым резидентом Москвы, а также иметь не менее двух изданных видеоигровых продуктов, опыт покупки или продажи прав на разработку и издание игр за рубежом и каталог продукции на английском языке.
На стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы будут расположены зоны для общения между разработчиками и потенциальными партнерами, а также зоны, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с российскими проектами и поиграть в них. Кроме того, для иностранных коллег пройдет презентация видеоигровых возможностей Москвы и кластера видеоигр и анимации, который откроется уже в этом году.
Также на стенде Агентства креативных индустрий будут представлены уникальные коллекционные арт-тойс с персонажами видеоигр, созданные художниками компании PROSTO toys. Эта компания первая в России компания по производству лицензионных фигурок и коллекционных статуэток по отечественным фильмам, мультфильмам, играм.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!
10 видеоигровых студий Москвы смогут принять участие в игровом фестивале Insomnia Egypt
В столице проходит отбор на размещение на стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы на игровом фестивале Insomnia Egypt. Победители конкурсного отбора представят свои игры с 24 по 26 апреля на крупнейшей на Ближнем Востоке игровом фестивале в Каире. Для того, чтобы подать заявку на участие студии необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя, самозанятого или юридического лица, быть налоговым резидентом Москвы, а также иметь не менее двух изданных видеоигровых продуктов, опыт покупки или продажи прав на разработку и издание игр за рубежом и каталог продукции на английском языке.