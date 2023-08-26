Самый популярный видеоконтент среди детей

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, как во время летних каникул изменилось время смотрения видеоконтента среди детей, и какие картины были наиболее популярны в разных возрастных категориях.

Так, в возрастной категории от 0 до 16 лет во время летних каникул — с 1 июня по 20 августа 2023 года по сравнению с предыдущим соответствующим периодом — время смотрения кино увеличилось на 16%. Такой рост интереса к кино среди детей младшего и среднего школьного возраста может быть связан с тем, что летом дети замещают время, которое они обычно тратят на занятия, в том числе, просмотром кино.

Самыми популярными картинами в этой возрастной категории в летний сезон стали:

семейная комедия «Маленький воин» (6+, Россия) про юного борца сумо;

семейный приключенческий мультфильм «Яга и книга заклинаний» (6+, Россия);

мультфильм «100% волк» про мальчика из семьи оборотней, который мечтал стать волком (6+, Австралия, Бельгия).

В категории от 0 до 6 лет самыми популярными картинами были:

Приключенческий мультсериал про очаровательного пушистого детектива «Детектив Финник» (0+, Россия);

мультфильм про приключения «Пчелка Майя и Кубок меда» (0+, Канада, США);

мультфильм «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров» (0+, Республика Корея).

В возрастной категории 13–16 лет зрители чаще остальных жанров выбирали мистическое кино. Самыми популярными картинами стали:

приключенческая комедия «Везунчик» (12+, Бельгия, Франция);

стильный деревенский хоррор «Кукольник» (12+, Россия);

экранизация знакового бестселлера Ольги Птицевой о поколении 2000-х «Там, где цветет полынь» (16+, Россия).

За последний год количество детского контента в онлайн-кинотеатре KION увеличилось, вместе с тем выросла и доля его смотрения. По мнению аналитиков, рост доли смотрения детского контента на платформе связан с тем, что благодаря возможности родительского контроля просмотр видеоконтента на официальных онлайн-платформах безопаснее для детей, чем просмотр кабельного ТВ, видеохостингов или пиратских сайтов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.