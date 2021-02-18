Музей Москвы выпустил сувениры к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Музей Москвы совместно с сетью книжных магазинов «Республика» выпустил сувениры, посвященные выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В продажу поступили носки, металлические значки, скетчбуки и игра «Мемори» — оформление каждого сувенира вдохновлено работами студентов Высших художественно-технических мастерских.

Обложки скетчбуков и металлические значки созданы по студенческим работам Веры Колпаковой. Это были задачи по базовой дисциплине «Учение о цвете», лекционную часть которой вели физик Николай Федоров и психофизиолог Сергей Кравков, а практическую — художник Густав Клуцис. У скетчбука классический переплет, который облегчает сканирование рисунков. Под твердой обложкой — нелинованная бумага Olin.

Весной 1921 года во ВХУТЕМАСе показали пантомиму «Хождение по мукам вхутемаски», которую вместе с однокурсниками придумали и оформили сестры Ольга и Галина Чичаговы. Сюжет основан на реальных событиях: студентка бродит по сцене и встречает на своем пути сложные дисциплины базового курса, в растерянности пытаясь выбрать будущую специальность. Для каждого предмета был свой костюм, а эскизы впоследствии напечатали и раскрасили от руки. Папку для них оформила художница-авангардистка Анастасия Ахтырко. Придуманная ею грозная надпись палочным шрифтом «Дисциплины 1920» стала основой для дизайна носков.

В настольной игре «Мемори» на лицевой стороне напечатаны буквы из наборного шрифта выпускника мастерских Бориса Грозевского, на оборотной — шарж Анастасии Ахтырко на преподавателя ВХУТЕМАСа Александра Родченко из рукописного журнала «Металлическое кольцо».

Приобрести сувениры можно в магазине «Республика» в универмаге «Цветной», а также в третьем корпусе Музея Москвы на Зубовском бульваре.

Напомним, выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» работает до 11 апреля 2021. Этот масштабный проект Музея Москвы представлен в честь столетия Высших художественно-технических мастерских, где преподавали Александр Родченко, Владимир Татлин, Любовь Попова, Надежда Удальцова, Вера Мухина, Алексей Щусев и другие лидеры авангарда. Выставка впервые рассказывает сразу о всех сторонах жизни новаторского учебного заведения — о факультетах и базовых дисциплинах, преподавателях и студентах, экспериментах и наследии.

Среди экспонатов — не работы именитых педагогов, а живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, фарфор, текстиль и мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Помимо произведений посетители смогут познакомиться с программами, учебными постановками, а также попробовать решить задачи от художника Александра Родченко, графика Владимира Фаворского и архитектора Николая Ладовского. Для выставки выполнены масштабные реконструкции несохранившихся студенческих работ: трехметровой кубистической «Голова рабочего» Владимира Кудряшева, масштабной агитустановки для уличного праздника и трансформируемого шкафа-витрины Ивана Лобова.

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