Выставочный проект «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 2020» продлен до 20 марта!

Открытый в самый разгар действующих ограничений проект «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 2020» в галерее VS unio пережил под завершение невероятный пик посещаемости. В связи с этим, выставку решено было продлить до 20 марта!

Все мы помним, как с 16 ноября 2020 г. по указу мэра Москвы повторно закрылись все федеральные музеи, подчиняющиеся Министерству культуры. И только некоторые частные художественные галереи и независимые арт-пространства нашли в себе смелость продолжить работу в оффлайн, сделав акцент на коммерческой деятельности. Ограничения на посещение любимых музеев и откровенная «жажда искусства» заставила людей искать иные арт-площадки, и, по словам корреспондента газеты «Известия» Сергея Уварова, с локдауном «художественная жизнь не прекратилась и ушла в частные галереи».

В поисках искусства очень важную роль, как ни странно, сыграла стремительно набирающая популярность социальная сеть ТiкТок. Пост с небольшим видео из галереи от ТiкТок-блогера собрал за несколько дней более 9 тыс. лайков и привел на выставку «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 2020» большое количество людей.

Проанализировав аудиторию, узнавшую о галерее и выставке из ТiкТок, удалось выделить основные составляющие, которые привлекают молодых зрителей. Несмотря на то, что частные площадки, такие как VS unio art gallery, не обладают возможностями и ресурсами музеев, у них есть нечто большее, отвечающее требованиям визуального языка лидирующей сегодня платформы.

Первое и самое главное преимущество – небанальность локации. Например, само местоположение камерной галереи VS unio на территории бывшего Московского газового завода привлекает особой эстетикой, горячо любимой пользователями социальных сетей. Оригинальное экспозиционное решение, качественное искусство, музыкальное сопровождение, зеркала и общий антураж «черного куба» галереи на «Арме» от архитектора Ланы Герасимовой, позволяют создавать уникальный и актуальный контент. Отсутствие характерной для более консервативных заведений культуры официозности и бесплатный вход облегчают доступ для всех ценителей искусства.

«Молодое поколение посетителей арт-пространств, а это категория от 16 до 25 лет, привыкло получать информацию здесь и сейчас, коротко и ясно. Оно ориентируется на инфлюенсеров, которые составляют для них рейтинги, списки, дают рекомендации с места событий. К слову, нужно учесть и тот факт, что тиктокеры стремительно обгоняют и многие именитые музеи по числу подписчиков. Доверие к лидерам мнений и эффект сарафанного радио, подтвержденные еще в 1944 году в «Теории двухступенчатого потока информации» П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и Г. Годэ, сейчас наиболее значимы. Этот вид рекламы сработал и в нашем случае», – говорит администратора галереи Гичевской Виолетты.

Важная особенность платформы ТiкТок – ориентация на юную аудиторию, именно ту, которая любит и хочет открывать что-то новое, она мобильна и менее предвзята. Эта публика ищет способы презентации себя обществу через личный контент в социальных сетях. В погоне за красивыми кадрами они стремятся на новые самобытные площадки, среди которых и галереи современного искусства. И пусть основная аудитория все-таки мало обращает внимание на историю места, концепцию выставок, их цепляет визуальная часть. Стоит сказать, у них получились вполне удачные попытки синтеза выставляемого в галерее искусства с собственным творчеством в виде коротких роликов и эффектных фотографий на фоне всевидящего ока из «Содом. Зона истребления» А. Купаляна, ярких брызг краски «In room-14» Игоря Михайленко, разлитой синевы «Воды» Мисака Чолокяна, завораживающей фигурки малыша в картине «Момент взросления» Тенгиза Шамова и многих других работ из экспозиции.

Но даже среди довольно большой группы «охотников за визуалом» встречаются «охотники за информацией». Они открывают для себя новые места, имена художников, с интересом смотрят и обсуждают искусство.

Опыт VS unio наглядно показал, что ТiкТок проявляет себя как невероятно эффективный инструмент для привлечения молодой аудитории в сферу культуры. Он имеет четкие алгоритмы рекомендаций, шире охват и вовлеченность, чем у специализированных СМИ об искусстве, больше технических преимуществ в сравнении с конкурентами Instagram, Facebook и YouTube. Хочется верить, что та большая креативная часть аудитории, пришедшая из новых социальных сетей на выставку «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 2020» будет с таким же энтузиазмом следить за последующими проектами галереи.

Даты проведения: 24 ноября 2020 – 20 марта 2021.

Для справки:

В 2020 году художников объединила тема «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». В этом заглавии не скрыта попытка современного прочтения одноименной пьесы советского драматурга Вс. Вишневского, но имеется тот же конфликт между стихийным и сознательным. Страх, неопределенность и новые формы контактов с окружающим миром в 2020 году удивительным образом отразились в художественной деятельности. Даже в хаосе безрадостных событий творческая мысль не угасает, появляются самые пронзительные и смелые произведения.

Для необычного проекта кураторы по крупицам собрали свою арт-карту из самобытных профессиональных работ самых разных авторов. С некоторыми из них дружба продолжается десятилетиями, с другими не так давно свел счастливый случай. География происхождения мастеров расширяется, расширяется и спектр жанров, стилей, форм, сюжетов. И лишь один, но самый главный критерий остается неизменным – профессионализм.

Согласно концепции «одна работа от художника», представлены произведения таких мастеров, как Константин Лупанов, Сергей Брюханов, Тенгиз Шамов, Дмитрий Прокопович, Мисак Чолокян, Игорь Михайленко, Александр Герасимов, Юрий Герман, Ривка Беларева, Андрей Кетиладзе, Нино Дуччо, Евгений Заремба, Владимир Лавров, Александр Купалян.

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