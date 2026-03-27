14 лауреатов Национальной премии для управленцев в сфере культуры получили свои награды

25 марта в Москве состоялась церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Приуроченное ко Дню работника культуры событие прошло в Государственном театре наций. Лауреатами премии в основных номинациях стали 9 управленцев — представителей культурных и образовательных организаций, органов власти и проектов в сфере культуры. Ещё 5 руководителей, деятелей культуры, команд и организаций были отмечены в рамках специальных номинаций.

Своё обращение к участникам, организаторам и гостям события направил Президент России Владимир Путин. Президент Российской Федерации поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в музеях и библиотеках, театрах и сельских клубах, в центрах детского и народного творчества, подчеркнув, что эти люди с честью выполняют высокую гуманистическую и просветительскую миссию.

«Глубоко символично, что именно 25 марта мы подводим итоги Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Эта престижная награда призвана отметить эффективную, плодотворную работу руководителей профильных ведомств, образовательных организаций, художественных коллективов, лидеров творческих команд из разных регионов России, — говорится в приветствии Президента РФ. — Ваш высочайший профессионализм, самоотдача и любовь к избранному делу, новые, креативные подходы, которые вы продвигаете, достойны искреннего признания, служат замечательным, вдохновляющим примером».

В рамках торжественной церемонии вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры к гостям обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, сопредседатель Наблюдательного совета премии Сергей Кириенко.

«Россия как государство-цивилизация немыслима без культуры, объединяющей культуру всех народов, входящих в её состав. Это наш культурный код, наши истоки и наша традиция, потому что русские ценности и традиции передаются из поколения в поколение как раз инструментами культуры, — отметил Сергей Кириенко. — В любом творческом проекте, если нет человека, который принимает на себя ответственность, ничего не произойдет. И поэтому спасибо участникам первого потока программы «Высшая школа управления в сфере культуры», которые пришли с предложением о создании Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Это очень правильно, важно и справедливо. Не зря об управлении говорят как об искусстве, но, наверное, высший уровень этого искусства — управление в сфере культуры. Нет ничего более сложного, чем управлять талантливыми, творческими, самостоятельными личностями».

Национальная премия для управленцев в сфере культуры официально учреждена Минкультуры России в 2025 году с целью выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты. Заявочная кампания премии прошла в две волны, по её итогам было получено более 5 тысяч заявок из всех регионов страны — от руководителей профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, а также творческих коллективов и культурных проектов.

«В России работают более 90 тысяч учреждений культуры, формирующие уникальную, не имеющую аналогов в мире сеть, и в каждом из них есть руководитель, за которым стоит его команда. Для того, чтобы отметить эту огромную и важную работу, и была создана Национальная премия для управленцев в сфере культуры», — подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В рамках церемонии вручения премии были награждены лауреаты в трёх основных номинациях: «Управленец федерального уровня», «Управленец регионального уровня» и «Управленец муниципального уровня», а также в пяти специальных: «СВОя культура», «Творческая команда страны», «Молодёжь в культуре», «За бесценный вклад в развитие культуры» и в спецноминации тематического года, которую присудили за проекты, посвящённые прошедшему Году защитника Отечества.

В число награждённых вошли представители руководящего состава федеральных и муниципальных театров, музеев и образовательных учреждений, руководители крупных проектов, представители органов власти и администраций из разных регионов и городов России, а также команды организаций, культурных акций и проектов.

Специально для лауреатов Национальной премии для управленцев в сфере культуры была разработана наградная композиция в виде стилизованной дирижёрской палочки. Она символизирует одну из ключевых идей премии: управлять искусством — тоже искусство. А руководитель в сфере культуры может быть представлен как дирижёр, который выстраивает сложные процессы и управляет творческими людьми.

Награды лауреаты получили из рук почётных гостей церемонии — представителей органов власти и культурных учреждений, а также известных артистов. В их числе помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист Российской Федерации Владимир Машков; художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и другие представители органов власти и культурных учреждений, а также артисты. Лауреаты в свою очередь наградили финалистов премии в своих номинациях — участников, также определённых Наблюдательным советом премии.

Ведущими церемонии награждения cтали телеведущая, диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и актёр театра, кино и телевидения Вячеслав Чепурченко. В рамках концертной программы выступили Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, Хор Сретенского монастыря и другие коллективы и артисты.