В мире дальних странствий

В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представлена выставка «Библиотека приключений Анатолия Иткина». Талантливому художнику и иллюстратору Анатолию Иткину исполнилось 95 лет. В свой юбилей он бодр и полон сил.

Его работы украшают произведения Александра Пушкина, Николая Карамзина, Ивана Тургенева, Николая Некрасова. Очень многое передано в фонды музея. Настоящая же выставка похожа на мировой атлас. Иллюстрации к приключенческой литературе стали героями выставки. Анатолий Иткин внимательно и скрупулезно обращался с романами Жюля Верна, Роберта Льюиса Стивенсона, Фенимора Купера, Вальтера Скотта, Конан Дойла.

Современные мальчишки и девчонки попадут в мир благородных рыцарей и непокорных индейцев. Они отправятся в кругосветное путешествие вместе с героями «Детей капитана Гранта» и попадут в кабинет Шерлока Холмса.

Экскурсии, мастер-классы, квесты, занимательные викторины сопровождают каждого посетителя в пути. Морские канаты, диковинные животные, ритуальные маски и штурвал всем бесстрашным в помощь.

Марина АБРАМОВА