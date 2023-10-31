ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, подтвердила высшую категорию А+ рейтинга социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности» - проекта Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

В первую группу рейтинга («Лидеры») вошли пятнадцать компаний, демонстрирующие наиболее эффективную стратегию и систему в области благотворительности и социальных инвестиций: МТС, АФК «Система», «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», ОК РУСАЛ, СИБУР, СУЭК, Сбербанк, «ФосАгро», банк ВТБ, «Северсталь», ГК «Протек», ООО «Сахалинская энергия», Biocad и транспортная группа FESCO.

Формирование рейтинга проводилось по нескольким критериям, включая объемы финансирования, уровень содержания проектов, их миссию и результаты. Баллы, набранные компаниями-лидерами, составляют не менее 75% от максимального значения, что говорит о высокой эффективности их деятельности в области благотворительности и социального инвестирования.

«МТС активно использует цифровые решения и инновационные технологии для реализации социальных и благотворительных проектов, находя оптимальные способы решения различных задач и повышая качество жизни населения. В основе наших благотворительных программ лежит системный и последовательный подход, сотрудничество с локальными сообществами, стремление к измеримым результатам и долгосрочному эффекту. Мы гордимся тем, что вложенные ресурсы и усилия МТС принесли пользу миллионам людей, и мы стремимся продолжать нашу работу в этом направлении. Безусловно, высокая оценка профессионального сообщества, является дополнительным стимулом для дальнейшего развития», ― говорит руководитель Центра благотворительных и социальных программ МТС Ольга Юркова.

Группа МТС активно участвует в реализации благотворительных и социальных проектов, которые охватывают широкий спектр сфер общественной жизни, включая образование, поддержку талантливой молодежи и помощь нуждающимся и уязвимым группам населения. В 2022 году в рамках своих социальных проектов МТС инвестировала более 603 млн. рублей и провела более 5000 мероприятий, объединив 20 млн. участников по всей стране.

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