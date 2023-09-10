Авантюрная комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым выходит в прокат!

Авантюрная комедия «Пять процентов» о скульпторе-монументалисте, присвоившем себе авторство безымянных картин, выходит в кинотеатральный прокат 2 ноября. Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков, которые впервые сыграли вместе в кино. Кроме того, в ролях: Анастасия Филиппова, Дмитрий Лысенков, а также блогер Стас Круглицкий, он же Стас Просто Класс и другие. Прокатчик фильма - MVK, производство - ООО «Студия АСДС» и АНО «Просвещение».

Николай Фомич Ферапонтов - скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно узнает шедевры изобразительного искусства! Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

«Я точно знаю, что у меня не было соперников и вообще других претендентов на эту роль - говорит Юрий Николаевич о работе над фильмом, - ни у меня, ни у Вити Сухорукова. Этот сценарий был написан давно, но из-за финансирования съемки переносили и переносили. Но мы с Витей так горели идеей снять это кино, так хотели вместе встретиться в кадре, - мы ж ни разу этого не делали за всю карьеру, что отказались от каких-то других работ, когда все получилось с работой над “Пятью процентами”. Почему? Прежде всего, потому что это было предложение от Светозарова, и я сразу понимаю, что случайного сценария уже не может быть по определению. А главное, как я уже сказал, - Витя Сухоруков. Честно скажу, я бы не снимался, если бы был не Витя. Мы познакомились почти 50 лет назад, мы однокурсники, мы жили в одной комнате, мы через всю жизнь пронесли теплое человеческое отношение друг к другу, но оно никогда не было кинопартнерским. Более того, мы не партнерствовали даже в институте, у нас не было ни одного отрывка, где бы мы вместе были заняты, очень условно мы контактировали в дипломном спектакле, символически. Ну, были какие-то эпизоды: когда-то в “Городке” Витя снимался, потом в “Стоянов шоу”. Но это не кино, мы в полном метре впервые работаем вместе, причем, как два персонажа очень тесно связанных друг с другом».

Виктор Сухоруков о работе с Юрием Стояновым: «Наконец-то судьба сталкивает нас с Юрой Стояновым, благодаря режиссеру Дмитрию Светозарову в одну историю, и какую! Уникальную историю! Можно говорить общими словами: человеческие отношения, об обмане, о любви, фильм о поколениях - мура собачья! Прожили жизнь и ничего не нажили, но остались счастливыми людьми! И вторая тема, которую я поймал, может ее и не будет в кино, но она меня греет, и я отталкиваюсь от этих собственных фантазий и так играю моего Нахимсона... И тема эта: сколько бы тебе ни было лет, иди и изобретай, путешествуй, не только ногами по земле, а путешествуй в своих фантазиях, своих мечтах, своих желаниях, не останавливайся!».

«Я думал об актерстве еще до того, как блог выстрелил, у меня были мысли пойти на какие-то актерские курсы, потом решил уже, что мне это не нужно. Уже в прошлом году в разговоре с подписчиками мне пришло в голову, что - да, было бы неплохо осуществить мечту. Просто прикольно было бы участвовать в классных проектах. Но при этом, конечно, надо делать это круто. Не хочется сыграть в кино только потому, что я какая-то медийная личность. Если я играю в кино, то мне хочется это круто сделать. И было бы прикольно, наверное, как-то научиться это делать. И вот так все потихонечку начало закручиваться. Ну и поскольку я хочу, чтоб у меня получалось хорошо, чтобы на площадке никто не закатывал глаза, особенно, такие мэтры, как Стоянов, я пошел на актерские курсы. Хочу прокачаться в этом направлении», - рассказывает блогер Стас Круглицкий о работе в кино.

Съемки фильма проходили весной этого года в Санкт-Петербурге и Тель-Авиве. Среди известных локаций были Академия Штиглица и Морской вокзал, а также отдельные интерьеры в павильонах «Ленфильма», где была выстроена мастерская художника.

Картина снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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