50 тонн воды вылили на IVANа во время съемок нового клипа «Океанами»!

Брутальные стены завода, крутая машина, красивые девушки и харизматичный IVAN с гитарой наперевес — всё это создает неповторимую атмосферу и переносит нас в дождливый летний день, который стал основой для съемок клипа «Океанами».

Идея принадлежит продюсеру артиста, Виктору Дробышу. Его задумка была в том, чтобы ничего не отвлекало от прослушивания всеми полюбившегося хита, а с помощью визуальных образов подчеркнуть красоту его звучания. И, для того, чтобы осуществить задуманное, были приглашены к сотрудничеству 2 пожарных расчета, которые весь день поливали площадку и участников съемочного процесса.

«Я целый день был мокрый, как и вся съемочная группа. Я вымок от кончиков волос до самых носков. Только успевал немного обсохнуть, как снова нужно было идти в кадр, поэтому полностью высохнуть так и не удалось. Нам очень повезло, что в день съемок стояла сильная жара (+30 градусов), иначе съемки могли бы стать серьезным испытанием. Дублей было немного, так как почти 3 тонны воды в пожарной машине уходили примерно за 5 минут, а потом её снова нужно было заправлять. Поэтому отрабатывать в кадре нужно было очень четко, с чем я и все актеры хорошо справлялись. Обидно только, что кроссовки пришлось выбросить в конце дня», — делится IVAN о своем необычном съемочном опыте.

Несмотря на повышенную влажность и сложность съемочного процесса, клип «Океанами» получился лаконичным и стильным, и уже доступен на всех цифровых площадках.

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