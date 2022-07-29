«Литфонд» продал за 1 600 000 рублей «Заумную гнигу» русских авангардистов и за 600 000 рублей записную книжку Анны Ахматовой

Прошедшие 27 июля торги антикварных книг, рукописей, автографов и других уникумов Аукционного дома «Литфонд» завершились ставками, выросшими в разы. Так, за 1 600 000 рублей ушел с молотка редчайший экземпляр «Заумной гниги», выставленный по стартовой цене 1 200 000 рублей. Почти втрое выросла финальная ставка, составив 1 100 000 рублей, за сенсационную книгу петровской эпохи «Зрелище жития человеческого, различными животных притчами…». И вдвое дороже от заявленной цены выкуплена записная книжка Анны Ахматовой.

Библиофильские сенсации

Главными сенсациями для библиофилов стали редчайший экземпляр «Заумной гниги» от русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой, а также второй известный экземпляр книги «Зрелище жития человеческого, различными животных притчами…» (1712 г.).

Появление обоих изданий окутано тайнами. В первом случае, помимо путаницы с тиражом «Заумной гниги», выпущенной, по разным источникам, то ли в 100, а то ли в 140 или 150 экземплярах, есть еще неточность даты выхода – на обложке отпечатан 1916 год. Как вспоминал Якобсон: «Крученых поставил 1916 год, чтобы это была „гнига“ будущего. А вышла она раньше, во всяком случае в работу все было сдано в четырнадцатом году, и писал я это до войны».

«Заумная гнига» — первый авторский опыт книжных наклеек Розановой. Работу над серией линогравюр, изображающих карточных героев, Розанова начала летом 1914 года. Уже в 1915 года живописная серия была показана на выставке «картин левых течений», и литературовед Андрей Шемшурин оказал финансовую поддержку для ее издания вместе с заумными стихами Алексея Крученых и Романа Якобсона, публиковавшегося под псевдонимом Алягров. Прошедшие торги загадочный экземпляр покинул по финальной ставке в 1 600 000 рублей.

Ставка за сенсационную находку для ценителей антиквариата – сборник басен петровского времени «Зрелище жития человеческого» — выросла в ходе аукциона почти втрое: с заявленных 450 000 рублей до 1 100 000 рублей. Издание является чрезвычайно редким, поскольку представлено в фондах Музея книги Российской Государственной библиотеки (РГБ) всего в одном экземпляре – причем, сильно дефектном. А в остальных библиотеках страны книга отсутствует.

Исторические редкости

За другой уникальный по редкости лот, представляющий большую историческую ценность, ставка выросла почти в семь (!) раз. Речь идет про издание «Императорский поезд заграничной и российской колеи постройки Александровского механического завода Николаевской железной дороги 1891-1894 г.» (Санкт-Петербург, Министерство путей сообщения, 1907 г.). Книга была выпущена по следам крушения царского поезда в 1888 году, а уже спустя 11 дней после аварии Александр III велел создать комиссию по постройке нового поезда, вернее, двух: первого – для поездок по России и второго — для поездок за рубеж, на колею 1435 мм. Задача была непростая по многим причинам. Так, если с колеей было более-менее все понятно, то с габаритами, нагрузкой на ось, размерами и конструкцией вагонов, системой торможения возникали вопросы. В итоге в состав нового поезда вошли 11 вагонов: багажный и электростанция (K), служебный (G), административный (F), светский (E), великокняжеский мужской (C), великокняжеский женский (D), царская спальня (A), салон-столовая (B), кухня (H), вагон 2 класса с работниками кухни (I), багаж (L). Редкое издание, выставленное на торги с лидирующей ставкой в размере 110 000 рублей, ушло с молотка за 750 000 рублей.

Настоящим подарком для коллекционеров стал также экземпляр знаменитого издания «Табели о рангах…» («Печатано в Московской типографии, лета Господня 1722, генваря в 30 день»). Ученые-книговеды до сих пор не смогли найти и описать экземпляр, подобный этому петровскому документу, заявленному на предстоящих торгах. Похожий экземпляр так и не был обнаружен ни в одном библиографическом справочнике, и выкуплен на торгах за 600 000 рублей вместо стартовых 450 000 рублей.

Раритеты от поэтов

Дороже оценили коллекционеры записную книжку Анны Андреевны Ахматовой – 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году. Так, перелистывая книжку, можно прочесть записанные 7 января стихотворные строки:

«Тот город, мной любимый с детства,

В его декабрьской тишине

Моим промотанным наследством

Сегодня показался мне…»

И далее, от 19 января, Ахматова набросала вопросы: «Для Горнунга есть: Державин? Кантемир, которого мы не читаем? Сологуб „Мелкий бес“?..». Спустя несколько дней, 28 января она оставила заметку: «В театр на Вишневый сад с Львом Горнунгом (Художественный театр). Подарила книгу Антиоха Кантемира из Колиной библиотеки в Слепнево…». Еще через пару месяцев она записала: «Стихотворение Здесь Пушкина изгнанье началось… (Написано в Кисловодске в 1927 году) перепечатать на машинке…» (от 20 марта). Уже в апреле, от 19 числа, поэтесса сделала замечание: «Говорят, что очень весомо слово Луначарского, но едва ли мне пристало что-либо выпрашивать у этого человека…» Личный раритет Ахматовой покинул торги за 600 000 рублей.

Выставленные на торги коллекционные выпуски стихов Иосифа Бродского на немецком языке и с его автографами – «Побег из Византии. Очерки» (Мюнхен, Hanser, 1988 г.) и «Берега потерянных» (Мюнхен, Hanser, 1991 г.) тоже ушли с молотка. Первый сборник, с автографом на титульном листе: «3.VI.1992 Кёльн. Юргену фон Вилле от автора. Иосиф Бродский», был продан за 65 000 рублей, что на треть с лишним выше заявленной начальной ставки. Цена за второе издание, с автографом на немецком, тоже выросла, составив 46 000 рублей.

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