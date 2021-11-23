7 Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение» подвёл итоги! Фестиваль традиционно прошёл в стенах «Рыжего Театра» с 19 по 21 ноября 2021 года.

Главный приз достался театру «Отражение». По мнению экспертного жюри «Ветер с востока» стал Лучшим спектаклем фестиваля. Создатели спектакля Борис Чернышов и Вадим Гадитулин во второй раз стали победителями нашего фестиваля, получив, также, приз за Лучшую режиссуру.

Приз зрительских симпатий, уже не в первый раз, ушёл в Белоруссию! Победа в данной номинации досталась Театру «Дом Солнца» за спектакль «Волшебные снежинки». Руководитель театра и создатель спектакля Галина Савельева получила награду со своим бессменным партнёром и композитором спектакля Иваном Соласом. Также, белоруссам достался приз За лучшее художественное оформление спектакля.

Приз за Лучшие куклы ушёл театру «ТриЛика» — спектакль «Гном-Гномыч и Изюмка». Награду получил руководитель театра Виктор Драгун.

Лучшими актёрами были признаны Ксения Бевзова и Екатерина Бизяева за спектакль «Лучшая мама», «Рыжий Театр».

Художественный руководитель «Рыжего Театра» и директор фестиваля Роман Светлов поздравил победителей и участников фестиваля! «Встреча с Вами — это радость живого, подлинного общения с людьми близкими по духу и свету, который мы дарим друг другу. Надеемся, что в следующем году, к нам доедут все те, кто по ковидным ограничениям не смог попасть на этот фестиваль».

Фестиваль рад поблагодарить наших бессменных партнёров — Аппарат Совета Депутатов муниципального округа «Косино-Ухтомский», и лично Главу муниципального округа Чернышёва Руслана Михайловича за любовь к

нашему театру и бережное отношение к фестивалю.

За много лет фестиваль — стал одним из ярких театральных событий в жизни Москвы. Участниками фестиваля, в разные годы, были театры из Португалии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Греции, Турции, Финляндии, Армении, Белоруссии, Индонезии.

Будем рады вновь увидеть друзей! Поиграть, пошутить, обняться и снова подарить себе и нашим юным зрителям «Рыжее Настроение»!

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