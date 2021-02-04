Премьер театра «Русский балет» Дмитрий Котермин удостоился приза «Звезда балета»

Премьеру Московского областного государственного академического театра «Русский балет», заслуженному артисту Российской Федерации Дмитрию Котермину за достижения и вклад в развитие исполнительского мастерства присужден главный профессиональный балетный приз России – «Душа танца» в номинации «Звезда балета».

Приз учрежден журналом «Балет» совместно с Министерством культуры РФ в 1994 году и с тех пор присуждается каждый год мастерам хореографии, балетмейстерам, композиторам, дирижерам, художникам, педагогам, а также журналистам, освещающим достижения в искусстве танца.

За время существования престижной награды ее обладателями были такие выдающиеся личности, как Юрий Григорович, Ольга Лепешинская, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев. Этот почетный список продолжили мастера сегодняшнего дня: Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова и многие другие деятели отечественного искусства.

В театре «Русский балет» звания лауреатов этого престижного приза в разные годы были удостоены художественный руководитель театра народный артист СССР Вячеслав Гордеев, главный педагог-репетитор театра заслуженная артистка России Ольга Коханчук, прима-балерина заслуженная артистка РФ Анна Щербакова. А в 2021 году обладателем бронзовой фигурки, символизирующей Душу танца, стал еще один наш артист – Дмитрий Котермин.

В «Русском балете» Дмитрий Котермин служит уже шестнадцатый год. Его хорошо знают и любят не только в Москве и в Подмосковье, его выступлениям горячо аплодируют в театрах российских регионов и за рубежом.

Первой сценой, на которую вышел Дмитрий после окончания Казанского хореографического училища, была сцена Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, а уже с 2005 г. под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева молодой танцовщик Дмитрий Котермин стремительно осваивает классический репертуар театра «Русский балет».

В 2010 г. танцовщик награжден специальным призом имени Мариуса Петипа «За чистоту классического танца» на международном конкурсе артистов балета «Арабеск-2010». В 2016 г. Котермин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Московской области», а в 2020 г. – звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Природа одарила его ярким лирико-романтическим дарованием. Котермин блестяще исполняет ведущие партии в классических балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Золушка», «Дон Кихот», «Семь красавиц», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», в современных балетах – например, в авторской постанове Вячеслава Гордеева «Последнее танго» на музыку Астора Пьяццоллы.

Торжественная церемония награждения состоится на сцене Музыкального академического театра имени К. Станиславского и Немировича-Данченко конце апреля этого года.

Напоминаем, «АртМосковия» регулярно публикует интервью с артистами театра и кино, писателями, художниками и другими деятелями искусств. Познакомиться с ними можно по предложенной ссылке в рубрике «Интервью».

Фото – Министерство культуры Московской области

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