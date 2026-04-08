90% респондентов хотели бы заменить думскроллинг чтением книг

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib выяснили, как думскроллинг влияет на эмоциональное состояние респондентов и какие литературные жанры лучше всего помогают справиться с тревогой, вызванной новостным фоном. 77% опрошенных чувствуют усталость и опустошение после пролистывания новостной ленты. 88% респондентов чтение помогает отвлечься от думскроллинга, и лучше всего с этим справляются детективы (40%).

Думскроллинг (от англ. doomscrolling) — привычка бесконечно листать ленты новостей (зачастую с акцентом на негативные или тревожные события), всё чаще становится ежедневной привычкой россиян или даже зависимостью. В связи с этим книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib опросили пользователей и выяснили, как пролистывание новостной ленты влияет на их эмоциональное состояние, вызывает ли желание отвлечься, снять стресс и что помогает в этом лучше всего. В целом 83% опрошенных ответили, что хотя бы иногда испытывают на себе тягу к думскроллингу, а 77% из них — что он негативно сказывается на самоощущении, вызывает чувство усталости и опустошения.

Также 75% респондентов отметили, что после погружения в негативный новостной фон испытывают желание расслабиться, снять стресс. В этом лучше всего помогает чтение или прослушивание книг, считают 41% пользователей. Вторым по популярности способом переключиться с думскроллинга респонденты назвали домашние дела (31%), третьим — занятие любимым хобби (26%). Отдельно оценивания влияние литературы на своё психологическое состояние, 88% опрошенных ответили, что она помогает им снизить тревожность и переключиться. Жанром, который эффективнее всего работает как антистресс, стали детективы (40%). На втором и третьем месте расположились фэнтези (33%) и классическая литература (30%) соответственно.

Литрес и LiveLib также выяснили, сколько времени в день пользователи уделяют думскроллингу и чтению книг. В среднем и тому и другому респонденты посвящают от 30 минут до одного часа ежедневно. При этом абсолютное большинство опрошенных (90%) ответили, что хотели бы отказаться от думскроллинга и время, которое тратят на него, начать уделять чтению или прослушиванию литературных произведений.